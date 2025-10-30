San John Henry Newman ha inspirado a muchos “conversos de Newman” a seguir su mismo camino de conversión del protestantismo al catolicismo, entre ellos un joven taiwanés de 24 años que es un ferviente devoto del santo inglés del siglo XIX.

Cuando Kao Chih Hao, un reciente converso al catolicismo que vive en Taipéi, escuchó la noticia de que el Papa León XIV había decidido declarar a Newman Doctor de la Iglesia, dijo que el anuncio lo conmovió profundamente.

“Después de escuchar esta noticia, casi lloro”, dijo Kao. “Es la noticia más feliz para mí en este año, porque lo admiro muchísimo”.

Kao, que trabaja en el área de ventas de una empresa de hardware informático y utiliza el nombre inglés “Newman” en honor a su santo favorito, habló recientemente después de la Misa dominical en la parroquia del Santo Rosario en Taipéi sobre cómo San John Henry Newman inspiró su conversión.

Amante de la historia desde la secundaria, Kao contó que una frase del ensayo de Newman “Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana” llamó su atención: “Profundizar en la historia es dejar de ser protestante”.

Newman, nacido en 1801, fue un respetado académico de Oxford, predicador anglicano e intelectual público antes de su conversión al catolicismo en 1845. Su decisión de hacerse católico fue muy controvertida en la Inglaterra victoriana y le costó muchas amistades, incluida la de su hermana, quien nunca volvió a hablarle.

Se ordenó sacerdote católico en 1847 y fundó el Oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra. Dedicado a la educación, estableció dos colegios para varones y fundó la Universidad Católica de Irlanda.

Su obra “La idea de una universidad” se convirtió en un texto fundamental sobre la educación superior católica. Fue un autor y epistolario prolífico, y murió en Birmingham, Inglaterra, en 1890, a los 89 años.

Mientras Kao discernía su propia conversión, dijo sentirse inspirado por el valor de Newman al renunciar a su puesto en la Universidad de Oxford para seguir sus convicciones.

“Aunque seas capellán de la Universidad de Oxford, si experimentas la presencia real de la fe católica en la Eucaristía, debes seguirla”, afirmó Kao.

El Papa León XIV declarará oficialmente a San John Henry Newman Doctor de la Iglesia el 1 de noviembre. Además, esta semana el Papa lo nombró copatrono de la educación católica, junto con Santo Tomás de Aquino.

Kao fue recibido plenamente en la Iglesia Católica, recibiendo su primera Comunión y Confirmación en octubre de 2023. Dijo que la teología de Santo Tomás de Aquino lo ayudó a comprender el misterio de la transubstanciación.

“Después de leer la teología de Santo Tomás de Aquino, comencé a comprender que se trata de la presencia real de Jesucristo”, explicó Kao. “Y la verdadera experiencia para mí de sentir a Jesucristo en la Eucaristía es también durante la adoración eucarística”.

Kao es uno de los muchos jóvenes “conversos de Newman” en todo el mundo. Durante la canonización de Newman en 2019, una joven estadounidense de 24 años contó a CNA que había decidido hacerse católica dos años antes, después de que un amigo le prestara un ejemplar del “Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina”.

Como nuevo católico entusiasta, Kao se ha propuesto tres metas: realizar los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, leer la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y peregrinar a Tierra Santa con los frailes franciscanos, que han servido allí desde 1217. Recientemente completó su primer retiro ignaciano de tres días.

Su consejo para quienes estén considerando convertirse al catolicismo es sencillo: “Si experimentas la presencia real en la Eucaristía, simplemente síguela. Sigue a Jesús. Ve a Jesús, ve a la iglesia, busca a un sacerdote, habla sobre la Eucaristía y la Virgen María, y no tengas miedo”, concluyó.

