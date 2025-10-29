La Conferencia Episcopal Peruana (CEP), a través de Cáritas del Perú, anunció la tercera edición de la colecta nacional “Mira con el Corazón: Tú eres nuestra esperanza”, una cruzada solidaria que busca movilizar a todo el país en favor de quienes más lo necesitan.

La campaña, que se desarrolla en el marco de la IX Jornada Mundial de los Pobres, tiene como meta recaudar un millón de soles (260,000 dólares) entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, siendo el domingo 30 de noviembre la fecha central.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Los fondos recaudados permitirán financiar proyectos de ayuda humanitaria, especialmente en la lucha contra el hambre, fortaleciendo los comedores parroquiales y ollas comunes. También se destinarán recursos para atender emergencias y apoyar la recuperación de las familias afectadas por desastres naturales.

“La Colecta Nacional es una oportunidad para que podamos mirar con el corazón a quienes más lo necesitan. Cada sol donado se transforma en ayuda concreta”, expresó Mons. Guillermo Cornejo, presidente de Cáritas del Perú y Obispo Auxiliar de Lima, en un comunicado difundido recientemente por la institución.

Una historia de esperanza

Las más leídas 1 2 3 4 5

En la edición anterior, la colecta “Mira con el Corazón” logró reunir S/. 214,179.47 (unos 55,650 dólares), monto que permitió atender a 20 departamentos del país con el proyecto “Atención a Familias Afectadas por Emergencias e Inseguridad Alimentaria”, en coordinación con 27 Cáritas diocesanas.

Con estas donaciones, más de 30 mil familias vulnerables —incluyendo adultos mayores, madres solteras, niños y jóvenes estudiantes— recibieron raciones diarias de alimentos durante un mes. Además, se dictaron sesiones formativas sobre manipulación de alimentos y hábitos saludables, y se brindó apoyo a cerca de 3 mil familias afectadas por bajas temperaturas e inundaciones.

“Con esta nueva colecta, hacemos un llamado a todos los peruanos: unidos podemos ser esperanza para miles de familias que luchan por salir adelante”, exhortó Cáritas del Perú.

Este año, Cáritas del Perú celebra su 70 aniversario institucional. Solo en el 2024, la institución atendió a más de 184 mil familias mediante 40 proyectos sostenibles, con el apoyo de 18 organizaciones cooperantes y la coordinación de la Red de Cáritas Diocesanas en todo el país

Con esta colecta nacional, Cáritas ha podido entregar alimentos, capacitar a pequeños productores, educar en salud y nutrición a niños, apoyar a migrantes y refugiados, y responder ante emergencias en diversas regiones.

Con el lema “Tú eres nuestra esperanza”, esta nueva edición de la colecta invita a todos los peruanos a sumarse con generosidad y “mirar con el corazón” para transformar la vida de quienes más sufren.

Para saber cómo colaborar ingrese aquí.

