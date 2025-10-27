Cada año, la celebración de Holywins (lo santo gana) se extiende más en América Latina como una alternativa al Halloween. Esta festividad propone que los niños y jóvenes se disfracen de su santo favorito en lugar de figuras oscuras o de miedo, recordando que la santidad también puede celebrarse con alegría y entusiasmo.

México

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En Monterrey, la parroquia Santa María Reina de la Paz organizará un concurso de disfraces para adultos el viernes 31 de octubre a las 6:00 p.m., premiando a los mejores.

En Jalisco, la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en La Primavera, Zapopan, iniciará la jornada con una marcha el sábado 1 de noviembre a las 11:00 a.m., seguida de un concurso el domingo 2 a las 9:00 a.m.

Mientras tanto, en la Ciudad de México, la parroquia San Josemaría Escrivá en Santa Fe celebró el 26 de octubre, invitando a los niños a disfrazarse de sus santos favoritos y vivir una jornada llena de colores, sonrisas y alegría cristiana.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Colombia

En el departamento de Cundinamarca, la parroquia Nuestra Señora del Rosario en La Calera, celebrará el 1 de noviembre con los niños de catequesis que se preparan para la Primera Comunión.

La actividad incluirá además una Vigilia de Reparación que comenzará el 31 de octubre después de la Eucaristía de las 6:00 p.m. y continuará durante toda la noche hasta la Misa de las 7:00 a.m. del sábado. Posteriormente, los niños participarán en las actividades de Holywins durante la mañana.

En la parroquia San Blas del Barrio Manrique en Medellín, los pequeños ya vivieron su celebración el 26 de octubre, disfrazados de santos como San Martín de Porres o incluso de un cardenal, mostrando que la fe puede vivirse de manera alegre y positiva.

Perú

La parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Chilca tiene una actividad un poco diferente. Para promover la integración familiar, invita a grabar cómo se viven en el hogar el Holywins y compartirlas en la página de Facebook de la parroquia.

Por su parte, la parroquia La Inmaculada Concepción en Surco, Lima, celebrará Holywins el 31 de octubre con una fiesta para niños a las 9:00 p.m., seguida de un encuentro juvenil denominado “La Noche de Todos los Santos” a las 9:30 p.m.

Argentina

La aplicación de oración y meditación Theo organizará un evento virtual el 1 de noviembre junto al grupo musical Talita Kum, donde los niños podrán participar disfrazados de sus santos favoritos en un encuentro de adoración al Santísimo.

Además, en el Santuario Nuestra Señora del Cielo en Pilar, Buenos Aires, la festividad se extenderá por tres días con adoración, Santa Misa, alabanzas y actividades para los más pequeños, quienes podrán vestirse de santos, héroes o princesas.