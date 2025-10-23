La historia se escribió el jueves en la Capilla Sixtina, cuando el Papa León XIV y el rey Carlos III rezaron juntos, marcando la primera vez desde la Reforma protestante que un monarca británico reinante y un Papa oran juntos durante una visita de Estado al Vaticano.

El Papa León XIV dirigió la oración del mediodía de la Liturgia de las Horas, de pie bajo el fresco de El Juicio Final de Miguel Ángel y flanqueado por el arzobispo anglicano de York, Stephen Cottrell, el rey Carlos y la reina Camila.

La ceremonia ecuménica contó con el Coro de la Capilla Sixtina, junto con los coros de la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor y de la Capilla Real de Su Majestad.

Los coros interpretaron el himno “Come, Holy Ghost, Who Ever One” (Ven, Espíritu Santo, que eternamente eres Uno), compuesto por San Ambrosio y traducido al inglés por San John Henry Newman, cardenal inglés del siglo XIX y converso del anglicanismo que será declarado Doctor de la Iglesia el 1 de noviembre.

El rey Carlos asistió a la canonización de Newman en 2019 y recientemente se convirtió en el primer monarca británico en visitar el Oratorio de Birmingham, fundado por Newman en 1848.

Durante la oración, los coros cantaron versos de los Salmos 8 y 64 en latín e inglés. Luego se proclamó un pasaje de la Carta de San Pablo a los Romanos (8,22–27), antes de que el Papa León y el arzobispo Cottrell ofrecieran juntos la oración final en inglés.

El Papa León XIV y el Rey Carlos III caminan juntos durante un encuentro histórico que incluyó un servicio de oración en el Vaticano, el jueves 23 de octubre de 2025. Crédito: Vatican Media

Cardenales, obispos y representantes anglicanos asistieron a la ceremonia, que fue el punto culminante de la primera visita de Estado del rey al Vaticano desde su ascensión al trono en 2022.

Como parte de la visita oficial, el Papa León aprobó conferir al monarca el nuevo título de “Confrater Real” de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. El cardenal James Michael Harvey, arcipreste de la basílica, le otorgará formalmente este honor durante una ceremonia ecuménica vespertina en la tumba de San Pablo.

A su vez, al Papa León XIV se le ofreció el título de “Confrater Papal” de la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, invitación que el Pontífice aceptó.

“Estos dones mutuos de ‘confraternidad’ son reconocimientos de comunión espiritual y símbolos profundos del camino recorrido por la Iglesia de Inglaterra —de la cual Su Majestad es Gobernador Supremo— y la Iglesia Católica Romana durante los últimos 500 años”, indicó la Embajada Británica ante la Santa Sede en un comunicado.

El Papa León XIV y el Rey Carlos III rezan juntos en la Capilla Sixtina durante un encuentro histórico en el Vaticano, el jueves 23 de octubre de 2025. Crédito: Vatican Media

Antes de la oración, el rey Carlos y la reina Camila se reunieron en privado con el Papa León en el Palacio Apostólico. El monarca también sostuvo encuentros con el ardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y con el arzobispo Paul Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados. Según el Vaticano, las conversaciones se centraron en la protección del medio ambiente, la lucha contra la pobreza y la promoción del diálogo ecuménico.

“Se prestó especial atención al compromiso compartido de promover la paz y la seguridad ante los desafíos globales”, señaló la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El rey Carlos también confirió al Papa el título de Caballero Gran Cruz de la Orden del Baño, mientras que el Pontífice otorgó al monarca la condecoración de Caballero Gran Cruz con Collar de la Orden Vaticana de Pío IX, y a la reina Camila la distinción de Dama Gran Cruz del mismo orden.

El rey Carlos III y la reina Camila en el Vaticano esta mañana como parte de su visita oficial de Estado. Fueron recibidos en el patio de San Dámaso por la Guardia Suiza y el himno "Dios salve al Rey". Crédito: Vatican Media

La visita oficial tiene lugar mientras el rey Carlos continúa su tratamiento contra el cáncer, diagnosticado a inicios de 2024.

El Palacio de Buckingham explicó que la visita de Estado —pospuesta a comienzos de año debido a la delicada salud del Papa Francisco— celebra tanto el Año Jubilar 2025 de la Iglesia como “el trabajo ecuménico entre la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica, reflejando el tema jubilar de caminar juntos como ‘Peregrinos de la Esperanza’”.

Tras la ceremonia en la Capilla Sixtina, el Papa León y el rey Carlos se reunieron con líderes empresariales y religiosos en la Sala Regia del Palacio Apostólico para dialogar sobre sostenibilidad ambiental y el cuidado de la creación.

Después de los encuentros en el Vaticano, el rey Carlos tiene previsto visitar la Basílica de San Pablo Extramuros, reavivando los lazos históricos entre Inglaterra y esta basílica papal. Tras la llegada a Inglaterra de misioneros monjes romanos como San Agustín de Canterbury y San Paulino de York, en los siglos VI y VII, reyes sajones como Offa y Æthelwulf contribuyeron al mantenimiento de las tumbas de los apóstoles en Roma.

El encuentro con el Santo Padre marca un momento histórico en las relaciones anglicano-católicas y se centra en dos temas clave: la unidad cristiana y el cuidado del medio ambiente. Crédito: Vatican Media

Hacia finales de la Edad Media, los reyes de Inglaterra eran reconocidos como “protectores” de la Basílica y la abadía de San Pablo, cuyo escudo heráldico llegó a incluir la insignia de la Orden de la Jarretera. Esa tradición se interrumpió con la Reforma y los siglos de distanciamiento que siguieron.

En la Basílica de San Pablo Extramuros se ha instalado una nueva silla con el escudo real y la inscripción latina Ut unum sint (“Que todos sean uno”) para que el rey Carlos y sus sucesores la utilicen en futuras visitas.

El rey Carlos visitó varias veces el Vaticano como príncipe de Gales, incluyendo el funeral de San Juan Pablo II y la canonización de Newman. Su última audiencia papal fue con el Papa Francisco en abril, poco antes de su fallecimiento, aunque no fue una visita de Estado.

La reina Isabel II, madre de Carlos, se reunió con cinco papas durante sus 70 años de reinado, pero nunca participó en una oración pública con ninguno de ellos.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .



