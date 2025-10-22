El Arzobispo de St. Paul y Minneapolis (Estados Unidos), Mons. Bernard Hebda, entregó al Papa León XIV las cartas de las víctimas del tiroteo ocurrido en la escuela católica de la Anunciación, durante una reciente visita a Roma.

Las cartas, escritas por estudiantes y sus familiares, agradecen al Papa por sus oraciones tras el trágico ataque que dejó dos muertos y decenas de heridos el pasado 27 de agosto, según informó el propio Hebda en un boletín publicado el 20 de octubre.

Hebda señaló que la oportunidad de entregar personalmente las cartas al Papa hizo que su primer encuentro con el Pontífice, el 2 de octubre, resultara “particularmente significativo”.

“Nuestras oraciones por las víctimas del trágico tiroteo durante una Misa escolar en el estado norteamericano de Minnesota”, dijo León XIV el 31 de agosto al concluir el rezo del Ángelus desde la ventana que da a la Plaza de San Pedro.

“La pérdida de vidas en aquella ocasión fue horrenda, y el impacto en los estudiantes, maestros y sus familias, profundamente traumático”, añadió Hebda. “Le pedí al Papa León que continúe orando por Sophia Forchas y los demás sobrevivientes que siguen en recuperación, y especialmente por quienes puedan tener dificultades para regresar a la Iglesia de la Anunciación o incluso a la celebración de la Misa”.

Sophia Forchas, de 12 años, recibió un disparo en la cabeza durante el ataque y permanece en un programa de rehabilitación intensiva, luego de haber sido trasladada desde cuidados críticos en septiembre, según informaron sus padres en su página de GoFundMe.

“La mayoría de nosotros coincidiría en que el horror del tiroteo del 27 de agosto se vio agravado por el hecho de que ocurrió durante la Misa, la más sagrada de las celebraciones para nuestra comunidad católica”, continuó el arzobispo.

“Es en la Misa donde nos unimos para participar en la ofrenda de Jesús al Padre y donde tenemos la oportunidad de ser alimentados por la palabra de Dios y la Eucaristía. Como todas nuestras iglesias, la Anunciación es un lugar sagrado porque ha sido consagrado al culto divino. Eso se hace evidente en la inscripción de su fachada: ‘Esta es la Casa de Dios y la Puerta del Cielo’”.

El encuentro de Hebda con León XIV tuvo lugar durante su visita a Roma para la ordenación diaconal de dos seminaristas.

El Seminario de St. Paul publicó un video del arzobispo junto al Papa, comentando: “¡Nuestro propio pastor, el arzobispo Hebda, tuvo el gran honor de encontrarse con el Papa León XIV durante su reciente visita a Roma!”.

En el video se puede ver al arzobispo sosteniendo una carpeta mientras conversa con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro.

La arquidiócesis no respondió de inmediato a una solicitud de declaraciones.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.



