En el marco de la fiesta de los fieles difuntos, que la Iglesia Católica conmemora cada 2 de noviembre, la Diócesis de Aguascalientes en México exhortó a vivir esta fecha con sentido cristiano y no exaltando “la bestialidad de la humanidad”, como espectáculos inspirados “en géneros fílmicos estadounidenses”.

Cada 2 de noviembre, un día después de la Solemnidad de Todos los Santos, la Iglesia recuerda a los fieles difuntos. En México, esta celebración es conocida como el “Día de Muertos”, aunque en años recientes ha estado influenciada por Halloween, celebrado el 31 de octubre.

En una carta pastoral compartida este 21 de noviembre, Mons. Juan Espinoza Jiménez, Obispo de Aguascalientes, apuntó que durante estas fechas se llevan a cabo diversas actividades que “responden a la tradición viva de nuestro pueblo”. Sin embargo, el prelado advirtió que hay “un avance deformante, de cosas que deshumanizan y llegan a constituir faltas de respeto auténticas a la memoria de nuestros difuntos”.

Entre ellas, criticó los “espectáculos mercantiles, basados en géneros fílmicos estadounidenses, que exaltan la bestialidad de la humanidad: crímenes atroces, zombis, culto satánico, juegos perniciosos como la ouija; etcétera”.

Mons. Espinoza Jiménez aseguró que la sociedad mexicana “vive ya demasiada violencia, como para realizar apología de ella, o considerarla como algo emocionante”.

Espectáculos en cementerios, una “profanación”

El obispo lamentó que este tipo de manifestaciones se permitan en cementerios del estado. “En días recientes, muchas personas, me han expresado su doloroso sentir, y algunas su enojo, porque en panteones históricos de nuestra Ciudad, en donde reposan sus queridos familiares fallecidos, se permite la función de eventos grotescos”.

Se anunciaron diversas actividades para esta temporada, que incluyen “marchas zombies” y teatralizaciones de historias de terror; por ejemplo, en el Panteón de la Salud se llevará a cabo un recorrido especial llamado “Ouija: Voces del más allá, lleno de relatos macabros y leyendas locales.

Si bien reconoció el interés por promover los cementerios como atractivos turísticos, alertó que convertirlos en “escenarios teatrales no puede ser comprendido ni normalizado”, ya que para muchas familias “las tumbas son auténticos relicarios de alguien que sabemos volverá el día de la Resurrección”.

“Una actuación funesta en una tumba es visto como un verdadero acto de profanación. Lo expresado por las personas, no es una simple queja, tampoco es una incomodidad infundada, es una falta de respeto grande, a nadie gustaría que sobre la tumba de sus padres o de sus hijos se monten este tipo de eventos”, puntualizó el prelado.

Creatividad pastoral

El obispo invitó a que esta celebración “no sea privada de su sentido más profundo: orar por nuestros difuntos, al tiempo que los recordamos con reverenciado cariño”. Asimismo, exhortó a sacerdotes y agentes de pastoral a “realizar todo lo posible para que la conmemoración de los fieles difuntos sea manifestación de nuestra fe y de nuestra convicción en la resurrección de los muertos”.

“Los sacerdotes no podemos solamente lamentarnos por el uso profano de estos días. Debemos pedir la Luz del Espíritu Santo, para iluminar la sana y recta creatividad pastoral, que permite que estos días sean una experiencia de fe”, apunto Mons. Espinoza Jiménez.

En este contexto, invitó a celebrar Misas de sufragio, rezar el Rosario y realizar otras acciones litúrgicas o de piedad en parroquias con cementerios. También propuso peregrinajes desde la parroquia hacia el panteón, mientras se canta y reza el Santo Rosario, así como vigilias de oración por el eterno descanso de las almas del Purgatorio.

Mons. Espinoza Jiménez invitó a todos los mexicanos a que estas fiestas sean “para todos un tiempo en el que vivimos nuestras auténticas tradiciones, iluminadas por la fe, que nos permiten mantener una memoria agradecida y orante”.