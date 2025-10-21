Los católicos de todo Estados Unidos están siendo alentados a participar en la Novena Nacional por el Respeto a la Vida, que comenzará el 22 de octubre, con el objetivo de unirse en oración por la protección de los no nacidos y de todas las personas afectadas por el aborto.

La Novena por el Respeto a la Vida es ofrecida anualmente por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) y consiste en nueve días de oraciones, lecturas bíblicas y actos de reparación.

Algunas de las intenciones de oración de la novena de este año incluyen pedir por la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, por quienes han pasado por un aborto para que experimenten la misericordia y sanación de Dios, por las personas con discapacidades para que sean tratadas con dignidad y por el fin de la pena de muerte, entre otras.

Este año, la Novena por el Respeto a la Vida estará disponible en la versión gratuita de la aplicación Hallow, y cada día un obispo diferente de Estados Unidos guiará a los fieles en la oración.

El Arzobispo Samuel Aquila, de la Arquidiócesis de Denver, está exhortando especialmente a todos los católicos de Colorado a participar en la novena, particularmente ahora que el estado continúa ampliando el acceso al aborto.

El 25 de octubre, cuarto día de la novena, el Arzobispo Aquila encabezará una procesión eucarística alrededor de la clínica de Planned Parenthood en Denver, el mayor proveedor de abortos del estado.

“La Oficina de Respeto a la Vida vive con alegría y gran expectativa los preparativos para la próxima procesión eucarística que presidirá el arzobispo Aquila”, expresó Jennifer Torres, coordinadora de participación comunitaria de Respect Life Denver, pastoral de Catholic Charities, en diálogo con Denver Catholic .

“Este tiempo sagrado brinda a nuestra comunidad una hermosa oportunidad para reunirse en adoración y testimonio, unidos en la misión compartida de ser luz en un mundo oscurecido”, añadió.

Torres subrayó además que “al caminar con Cristo, verdaderamente presente en la Eucaristía, recordamos su llamado a ser fieles, a llevar esperanza y a proclamar con valentía la dignidad de toda vida humana”. Y continuó: “Creemos que una devoción más profunda a la Eucaristía tiene el poder de transformar los corazones y renovar una cultura que con demasiada frecuencia elige la muerte en lugar de la vida. Invitamos a todos a venir tal como son, a descansar y orar con nosotros”.

A comienzos de este año, la Legislatura de Colorado aprobó una medida que ordena el uso de fondos públicos para financiar abortos electivos. Como parte de la nueva ley, se derogó una disposición previa de la constitución estatal que prohibía el uso de dinero público para abortos. Ahora, la ley exige cobertura de aborto para los pacientes de Medicaid y los beneficiarios del programa Child Health Plan Plus, utilizando fondos estatales.

“La asignación de millones de dólares de los contribuyentes para subsidiar la terminación deliberada de vidas inocentes y el daño a las mujeres es una tragedia para Colorado”, escribió la Conferencia Católica de Colorado , que representa a los obispos del estado, el 24 de abril.

La Novena por el Respeto a la Vida puede encontrarse aquí .



