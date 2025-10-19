Durante el Domingo Mundial de las Misiones (Domund) que la Iglesia celebra este 19 de octubre, el Papa León XIV lanzó un mensaje de aliento a los misioneros que, son un testimonio de “esperanza entre los pueblos”.

“Hoy rezamos especialmente por aquellos hombres y mujeres que lo han dejado todo para llevar el Evangelio a quienes no lo conocen”, señaló el Pontífice durante el rezo del ángelus.

“Son misioneros de esperanza entre los pueblos. Que el Señor los bendiga”, expresó León XIV, quien fue también obispo misionero en Perú.

El Papa también hizo un llamado a la solidaridad y la paz en Myanmar que atraviesa una cruenta guerra civil tras el golpe de Estado de 2021.

“Las noticias que nos llegan de Myanmar son, lamentablemente, dolorosas. Informan de continuos enfrentamientos armados y bombardeos aéreos, también sobre personas e infraestructuras civiles”, lamentó el Papa, quien mostró su cercanía con quienes sufren a causa de la violencia, la inseguridad y tantas dificultades.

León XIV renovó su exhortación a los actores de los conflictos para que prioricen el diálogo y el cese del fuego.

“Renuevo mi llamado sincero para que se llegue a un alto el fuego inmediato y efectivo. Que los instrumentos de la guerra den paso a los de la paz a través de un diálogo inclusivo y constructivo”.

El Pontífice confió esta oración de paz a la intercesión de la Virgen María y de los siete santos recién canonizados, pidiendo por la paz en Tierra Santa, Ucrania y otros lugares en guerra.

“Confiemos a la intercesión de la Virgen María y de los nuevos santos nuestra continua oración por la paz. Que Dios conceda a todos los responsables sabiduría y perseverancia para avanzar en la búsqueda de una paz justa y duradera”, concluyó el Papa.



