Walter Sánchez Silva

18 de octubre de 2025
05:47 p. m.

El Dicasterio de la Causa de los Santos en el Vaticano aprobó la validez jurídica de toda la documentación presentada por la causa del Negro Manuel, el custodio de la Virgen de Luján, Patrona de Argentina.

“Este paso significa que todo lo realizado en la fase diocesana ha sido aprobado por la Santa Sede”, informó el Arzobispado de Mercedes-Luján en una nota publicada en su sitio web, el 17 de octubre.

“Rezamos por los siguientes pasos de la causa, que incluyen este signo tan lindo para nuestra Iglesia que peregrina en Mercedes-Luján y en toda la Argentina”, agrega el texto, en el que se agradece la labor del P. Guillermo Durán, procurador de la causa; y de Geraldine Mackintosh, postuladora en la fase romana.

Tras la conclusión de la fase diocesana de la causa de beatificación, la documentación de la causa llegó a Roma el 21 de marzo de 2025. Lo que sigue es la aprobación, por parte del Papa, del decreto que reconoce las virtudes heroicas del Negro Manuel (Manuel Costa de los Ríos), para luego aguardar por un milagro que permita su beatificación.

¿Quién fue el Negro Manuel Costa de los Ríos?

El Negro Manuel fue un esclavo de Costa de los Ríos, en lo que entonces se conocía como la Guinea Superior, en África. Llegó al Río de la Plata, la actual Argentina, como parte de un lote de esclavos que serían comercializados luego en Buenos Aires.

En 1630, trabajando en tierras administradas por el militar Bernabé González Filiano, fue testigo del milagro por el que se detuvo la carreta que llevaba la imagen de la Virgen de Luján.

Su amo puso al Negro Manuel a custodiar la sagrada imagen mariana en el primer oratorio dedicado a ella. Desde entonces él se reconoce “esclavo de la Virgen”.

Los herederos de su amo lo vendieron y Manuel pasó a ser un esclavo propio de la Virgen de Luján, a cuyo servicio continuó en la Villa de Luján durante 56 años. De allí surge la famosa frase atribuida al Negro Manuel: “Soy de la Virgen nomás”, a quien consideraba su ama y señora.

Murió en 1686, luego de muchos años de servir a la Virgen y a los peregrinos que llegaban al lugar. Su cuerpo fue sepultado detrás del altar mayor del santuario.

Si recibe alguna gracia obrada por intercesión del Negro Manuel, puede escribir a causasdesantos@santuariodelujan.org.ar

Walter Sánchez Silva
Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.