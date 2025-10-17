Las autoridades autonómicas y la Fiscalía investigan los hechos previos al suicidio de una alumna de un colegio católico en la ciudad de Sevilla (España), que podría haber sufrido acoso escolar sin que se activaran medidas tras denunciarlo.

Sandra, alumna de 14 años del colegio Irlandesas Loreto de la capital hispalense, se lanzó al vacío desde su casa el pasado martes tras volver del centro escolar, donde sus padres habían denunciado que estaba siendo objeto de bullying.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, tras realizar una inspección en el centro educativo anunció que abrirá un expediente administrativo para depurar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.

Según las autoridades civiles, el colegio “no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente”, tal y como recoge Europa Press.

Ante los trágicos hechos, el centro educativo emitió un comunicado en el que expresó su pésame, sin hacer referencia a las circunstancias de la muerte, los antecedentes del caso ni a la actuación del colegio sobre el acoso denunciado por la menor.

“Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de nuestra alumna. Desde el colegio Irlandesas Loreto transmitimos nuestro más sentido pésame a la familia”, señalaron.

“Nuestra preocupación principal y todos nuestros esfuerzos están puestos en acompañar a nuestro alumnado y a la familia de nuestra alumna”, continúa la nota, que detalla que el centro trabaja “en coordinación con la Administración Educativa y los organismos correspondientes, contando con la ayuda del equipo de Bienestar Emocional de la Delegación Territorial de Sevilla”.

Para abordar la muerte de Sandra, el profesorado, junto al de Orientación al de Bienestar Emocional del colegio “han atendido especialmente a nuestro alumnado, que ha terminado la jornada orando en la capilla por nuestra alumna”, señala el texto, que avanza la próxima celebración de “una Eucaristía escolar en su memoria” en los próximos días.

El Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla forma parte de la Fundación Educativa Mary Ward, fundadora del Instituto de la Bienaventurada Virgen María y la Congregación de Jesús.