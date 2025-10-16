Médicos y profesionales de la salud objetores de conciencia se manifestaron este miércoles frente al Congreso del estado de Puebla (México) para exhortar a los legisladores a no aprobar una iniciativa que, según denunciaron, podría “hacer imposible el ejercicio” de este derecho.

A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Objeción de Conciencia (FEMOC) expresó su preocupación ante la propuesta presentada por la diputada Nayeli Salvatori, del grupo parlamentario de MORENA, partido político que gobierna el estado y la presidencia de México.

La FEMOC señaló que esta propuesta legislativa “aparenta reconocer el derecho a la objeción de conciencia, introduce limitaciones ambiguas que podrían hacer imposible su ejercicio real”.

“Esta iniciativa no representa un avance, sino una regresión en materia de libertad profesional y ética médica. Regular la conciencia desde la ambigüedad legal no fortalece el sistema de salud, lo vulnera”, indicó el comunicado.

Asimismo, plantea incluir la objeción de conciencia en la Ley Estatal de Salud, pero establece que “no podrá invocarse cuando la vida de la persona usuaria esté en riesgo, le produzca secuelas o discapacidades, se trate de urgencia médica, implique un riesgo a la salud o la agravación de este, o no exista alternativa viable o accesible para brindar un servicio oportuno y de calidad”.

Además, en los casos de aborto, la propuesta establece que el personal médico “está obligado a respetar la voluntad de la persona usuaria y garantizar la interrupción segura del embarazo en el grado máximo posible de protección de la salud”.

La discusión llega después de que el aborto fue despenalizado hasta las 12 semenas de gestación en Puebla, tras la reforma al Código Penal aprobada el 15 de julio de 2024 y que entró en vigor el 16 de agosto de ese año.

Comunicado oficial de la FEMOC | ¿Qué está pasando en Puebla? La diputada @Naysalvatori presentó una iniciativa ante el @CongresoPue que podría limitar el derecho de los médicos a objetar por razones éticas o religiosas.#LibertadDeConciencia #MédicosPorLaVida pic.twitter.com/pNuFtoX0wM — Federación Mexicana de Objetores de Conciencia (@femocmx) October 11, 2025

Regulación “restrictiva”

En su posicionamiento, los objetores advirtieron que con términos como “‘riesgo a la salud’, ‘alternativa viable o accesible’ o ‘servicio oportuno y de calidad’, el texto deja espacio a interpretaciones discrecionales que pueden convertir un derecho humano en un trámite condicionado, sujeto a decisiones políticas o administrativas”.

Asegura el comunicado que la objeción de conciencia “no impide la atención médica, la garantiza con integridad”. En este sentido, indicaron que obligar a un médico a “actuar contra su conciencia no lo hace más profesional, lo deshumaniza y un sistema que persigue la conciencia deja de ser un sistema de salud para convertirse en un aparato ideológico”.

La doctora Miriam Gil, integrante de la federación, advirtió que la falta de precisión legal podría derivar en “abusos y presiones contra los profesionales de la salud”.

“Un hospital con poco personal o sin recursos podría alegar que ‘no existe alternativa viable’ y forzar al médico a actuar contra su conciencia. Si esta redacción se aprueba, Puebla tendría la regulación más restrictiva del país en materia de objeción de conciencia”, ejemplificó.

Asimismo, la doctora Gil llamó a realizar “un parlamento abierto, a fin de que cada legislador pueda escuchar las opiniones de los médicos y personal de salud, quienes podrían ser afectados con esta iniciativa”. Con la intención de “aportar una perspectiva conciliadora que respete los derechos de quienes tenemos la vocación de salvar vidas”.