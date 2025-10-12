El vino para la Misa en Kenia deberá llevar a partir de ahora el “escudo de armas” de los obispos del país, anunció el 4 de octubre el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Kenia (KCCB, por sus siglas en inglés).

Al hablar durante la Jornada Nacional de Oración 2025 en el Santuario Mariano Nacional de Subukia, en la Diócesis de Nakuru (Kenia), en la fiesta de San Francisco, el arzobispo Maurice Muhatia Makumba, presidente de la KCCB, anunció que las botellas que contengan el vino de Misa deberán llevar el escudo de armas de los obispos, así como una firma oficial, para certificar su autenticidad.

Los fieles católicos han acogido con agrado la noticia, ya que muchos creen que el vino utilizado anteriormente “había perdido su carácter sagrado debido a su uso generalizado fuera de la Iglesia”, según un informe de la BBC.

El vino utilizado anteriormente se estaría vendiendo ampliamente en licorerías, bares y supermercados.

Tras analizar opciones, los obispos en Kenia eligieron una cosecha sudafricana para el nuevo vino aprobado para la Misa.

“La vigilancia sobre la calidad y los estándares del vino y las hostias utilizados en la Misa corresponde a los obispos católicos del país. Esto se revisa de tiempo en tiempo”, añadió el arzobispo.

El nuevo vino fue presentado oficialmente a los fieles durante la Jornada Nacional de Oración.

Muhatia hizo un llamado a que las comunidades católicas locales y las instituciones católicas se atengan a las directrices y a las fuentes de abastecimiento del nuevo vino de altar.

“Es importante que se familiaricen con su diócesis y sepan qué se ha establecido como puntos de distribución de este vino, porque distintas diócesis tienen diferentes formas de distribuirlo”, dijo durante la Jornada Nacional de Oración.

“Algunas diócesis permiten que sólo personas específicas compren este vino para la Misa; otras lo permiten a todos. Según su diócesis, por favor, tomen en cuenta la normativa”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI África.