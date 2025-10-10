La Diócesis de Lincoln, Nebraska (Estados Unidos), ha determinado que el movimiento de una reliquia “no es de origen sobrenatural” después de que un video del aparente fenómeno se difundiera en redes sociales.

El video viral mostraba una reliquia de primera clase de Santa Gemma Galgani que parecía moverse por cuenta propia detrás de una vitrina.

Visitantes habrían acudido al Newman Center de la Universidad de Nebraska-Lincoln para ver la reliquia aparentemente en movimiento.

Pero una investigación diocesana concluyó que la causa del movimiento fue un gancho doblado.

El P. Caleb La Rue, canciller de la Diócesis de Lincoln, investigó si el movimiento de la reliquia podía ser de origen sobrenatural con la ayuda de otro sacerdote.

El presbítero dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que la Iglesia debe mirar estas cosas con un “escepticismo saludable” para ver si hay causas “naturales” de los sucesos.

“No es que estas cosas no puedan ocurrir, por supuesto que absolutamente pueden”, dijo. “Dios puede obrar de innumerables maneras”.

La Rue descubrió que el gancho estaba doblado, lo que hizo que una reliquia similar se moviera de la misma manera cuando se colgó en el mismo gancho. Cuando la reliquia de Santa Gemma fue retirada del gancho, dejó de moverse por sí sola. La Rue dijo que, debido a la curvatura del gancho, el peso del relicario probablemente “no estaba distribuido uniformemente”.

Reliquias expuestas en el relicario del Newman Center de la Universidad de Nebraska-Lincoln, miércoles 8 de octubre de 2025. Crédito: Corbin Hubbell.

Pero La Rue también señaló que los milagros sí ocurren y animó a las personas a buscar las maneras ordinarias en que Dios muestra su presencia en nuestras vidas.

“Aun si no es sobrenatural, creo que hay algo que Dios quiere que todos saquemos de esta experiencia porque Él ya sea lo quiso o permitió que sucediera”, dijo La Rue.

¿Qué califica como un milagro?

Las autoridades de la Iglesia investigan presuntos milagros cuando reciben informes sobre ellos. Los fenómenos aparentemente milagrosos a menudo tienen que ver con la Eucaristía, apariciones marianas y milagros de sanación, entre otros.

Michael O’Neill, un experto en milagros que desarrolló un sitio web de seguimiento de milagros y conduce el programa de EWTN “Miracle Hunter”, dijo a CNA que la Iglesia “en tiempos modernos no investigaría una reliquia que se mueve”.

“Tradicionalmente, sólo unos pocos tipos de milagros son investigados, específicamente los milagros de sanación, las apariciones marianas, los milagros eucarísticos, estatuas o iconos que lloran, y los santos incorruptos”, dijo O’Neill. “Y cada uno tiene su propio proceso de investigación”.

La Rue, sin embargo, señaló que no es imposible que una reliquia se esté moviendo milagrosamente de esta manera.

“Es, por supuesto, posible. Hay cosas mucho más milagrosas que suceden todos los días”, dijo La Rue. “No se quiere sofocar prematuramente el fervor. Pero al mismo tiempo, la Iglesia es cauta por una razón, porque quiere que nuestra atención esté en cosas verdaderamente milagrosas”.

¿Siguen ocurriendo milagros?

La Iglesia ha documentado muchos milagros relacionados con la sanación, la Eucaristía y apariciones marianas.

Los milagros de sanación son especialmente importantes en la investigación de posibles santos. Los aspirantes a santos necesitan que varias curaciones milagrosas se atribuyan a su intercesión antes de que la Iglesia los canonice.

Estos milagros de sanación se someten a una investigación minuciosa de acuerdo con lo que se denomina “los Criterios de Lambertini”, según O’Neill. Un milagro sólo puede confirmarse si no existe ninguna posible explicación científica para la curación.

La Diócesis de Lincoln señaló en un comunicado que los milagros siguen ocurriendo, especialmente el milagro de la Eucaristía, donde el pan y el vino consagrados se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús.

“Dios nos rodea de milagros todos los días, siendo la presencia real del Señor en el Santísimo Sacramento el preeminente de todos”, dijo la diócesis en un comunicado compartido con CNA el jueves.

La Rue señaló que el Newman Center cuenta con adoración eucarística durante todo el día, donde estudiantes y personal acuden a orar en la presencia de Jesucristo.

“Durante todo el tiempo que esto estaba ocurriendo, había exposición eucarística”, dijo La Rue.

Señaló que la Eucaristía “es el signo supremo de la presencia permanente de Dios con su pueblo y de su deseo de formar parte de nuestra vida”.

“Aun si esto no fue lo que algunas personas esperaban que fuera, no significa que Dios no siga muy activo en nuestras vidas”, dijo La Rue. “A veces tal vez simplemente no prestamos atención a las pequeñas maneras en que Él lo hace”.

O’Neill señaló que las normas oficiales para abordar los milagros se ajustaron el año pasado, lo que significa que la Iglesia no declara explícitamente los sucesos como sobrenaturales, sino que utiliza la designación “nihil obstat”, que significa “nada lo impide”.

Esto significa que el milagro tiene “señales” del Espíritu Santo y no se ha detectado nada “crítico o riesgoso”.

Aunque nihil obstat es la designación más alta que una propuesta de milagro puede recibir en tiempos modernos, la Santa Sede, de acuerdo con las normas recientes, también puede denunciar presuntos milagros si la Iglesia los considera preocupantes, no de origen sobrenatural o incluso fraudulentos.

La Rue animó a quienes esperaban un milagro a “ser conscientes de las maneras ordinarias en que Dios comunica su amor y su gracia a lo largo del día”.

“No necesariamente tiene que ser algo espectacular, pero hay muchas pequeñas maneras en las que Dios nos está mostrando constantemente su cariño por nosotros”, dijo La Rue.

Una comunidad de fe floreciente

La Rue, quien reside en el Newman Center, señaló que la vibrante comunidad está creciendo.

“Es un lugar donde los jóvenes realmente se encuentran con Nuestro Señor y se encuentran entre sí, y construyen amistades fuertes y duraderas fundadas en el amor compartido a Dios y el deseo de vivir una vida plena, una vida gozosa”, dijo La Rue.

Unas 70 personas ingresaron a la Iglesia a través del programa Orden de Iniciación Cristiana de Adultos (OCIA, por sus siglas en inglés) del centro el año pasado.

“La cantidad de personas que vinieron a unirse a la Iglesia el año pasado y que literalmente simplemente llegaron, nadie fue a buscarlas”, dijo La Rue. “Ciertamente tenemos a esas personas, pero muchas de ellas simplemente vinieron por su cuenta”.

La Misa dominical, dijo, suele estar abarrotada de asistentes.

“He podido ver simplemente la realidad de los jóvenes reconociendo que el mundo no tiene las respuestas, que las cosas del mundo no satisfacen”, dijo. “Y vienen aquí para encontrar verdadera paz, amor y libertad en Nuestro Señor”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.