La Archidiócesis de Sevilla acogerá la I Asamblea Nacional de los Guardias de Honor del Corazón de Jesús en España bajo el lema “De corazón a Corazón”, en el contexto del 350 aniversario de las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque.

La cita tendrá lugar del 24 al 26 de octubre en la casa de espiritualidad cercana al Monumento al Sagrado Corazón de Jesús situado en la localidad de San Juan de Aznalfarache y concluirá con una Eucaristía en la Catedral de la capital hispalense presidida por el Arzobispo de Sevilla, Mons. José Ángel Saiz Meneses.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Será un momento de gran bendición y crecimiento espiritual para todos nosotros, donde podremos profundizar en nuestra fe y fortalecer nuestra unión como miembros de la Guardia de Honor y como devotos del Sagrado Corazón de Jesús”, expresan sus organizadores en los materiales promocionales.

La Guardia de Honor del Sagrado Corazón nació en el Monasterio de la Visitación de Santa María de Bourg en Bresse (Francia), en 1863, con el objetivo de “rendir culto, continuo y sin interrupción, de gloria, de amor y de reparación al Corazón Herido de Jesús”, imitando la presencia al pie de la Cruz de la Virgen María, el apóstol San Juan y Santa María Magdalena.

La asamblea contará con la presencia del decano de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, Manuel Palma Ramírez, quien disertará sobre “El corazón humano en la historia del pensamiento”.

Por su parte, Pablo Antonio Díez Herrera, doctor en Teología Bíblica, ofrecerá la ponencia “Tradición Bíblica del Corazón de Jesús”, mientras que José Manuel Martínez Guisasola, doctor en Teología, propondrá la lección “Desafío para el cristiano del Sagrado Corazón de Jesús”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El doctor en Medicina y psiquiatra Carlos Chiclana aportará un enfoque novedoso con su ponencia “El Corazón de Jesús como fuente de salud mental”.

Además de las conferencias formativas, los asistentes al encuentro podrán apreciar el testimonio de varias personas, entre ellas el cantautor sevillano Casto Domínguez, padre de familia y superviviente de cáncer y el escultor Javier Viver, escultor del proyecto del Sagrado Corazón más grande del mundo, entre otros.