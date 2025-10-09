En la exhortación apostólica Dilexi te (Te he amado), León XIV denuncia la “ceguera y crueldad” de quienes afirman que los pobres son responsables de su propia situación y critica las concepciones que apelan a una “falsa visión de la meritocracia” tras dejar claro que para la mayoría de ellos no es “una elección”.

"Los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino. Menos aún la pobreza, para la mayor parte de ellos, es una elección. Y, sin embargo, todavía hay algunos que se atreven a afirmarlo, mostrando ceguera y crueldad", asegura el Papa.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Si bien reconoce que puede haber quienes “no quieren trabajar”, subraya que son muchos más “los hombres y mujeres que trabajan de la mañana a la noche, tal vez recogiendo cartones o realizando otras tareas similares, aun sabiendo que ese esfuerzo servirá solo para sobrevivir y nunca para mejorar verdaderamente su vida”.

León XIV dedica amplios pasajes de Dilexi te a recordar que el servicio a los pobres no es una moda reciente, sino una constante en la historia de la Iglesia.

“Desde los primeros siglos —escribe—, el cuidado de los pobres formó parte de la gran Tradición eclesial como un faro de luz que, desde el Evangelio, ha iluminado los corazones y los pasos de los cristianos de todos los tiempos”.

El Papa cita ejemplos de santos y comunidades que transformaron la atención a los marginados en una forma de evangelización y asegura que los Padres de la Iglesia reconocían en los pobres un camino privilegiado de acceso a Dios, una vía especial para encontrarlo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Cuando la Iglesia se arrodilla para romper las nuevas cadenas que aprisionan a los pobres, se convierte en signo de la Pascua”, asegura el Pontífice.

La opción preferencial de Dios por los pobres

El Papa insiste en que “Jesús mismo se hizo pobre”, subrayando que el núcleo del Evangelio pasa por el reconocimiento de que, en la Cruz, Cristo “compartió nuestra pobreza radical, que es la muerte".

"Él se presenta al mundo no sólo como Mesías pobre sino como Mesías de los pobres y para los pobres", señala el Pontífice.

Así, subraya que la Iglesia que el mundo necesita hoy es una “que no pone límites al amor, que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar”.

Asimismo, el Papa elogia a las comunidades monásticas cuyo modo de vida revela “que la contemplación no excluye la misericordia, sino que la exige como su fruto más puro” e insta a todos los católicos a practicar la limosna “para tocar la carne sufriente de los pobres”.



"Permanecer en el mundo de las ideas y las discusiones, sin gestos personales, asiduos y sinceros, sería la perdición de nuestros sueños más preciados. Por esta sencilla razón, como cristianos, no renunciamos a la limosna", concluye el Papa.





