En la exhortación apostólica Dilexi te (Te he amado) , el Papa recuerda a Alan Kurdi, el niño sirio de tres años ahogado en el Mediterráneo el 2 de septiembre de 2015, y lamenta que más allá de la “emoción momentánea” que provocó en aquel momento su foto "tendido sin vida en una playa", hoy hay hechos semejantes que “se están volviendo cada vez más irrelevantes como noticias marginales”.

“Eso significa que todavía persiste —a veces bien enmascarada— una cultura que descarta a los demás sin advertirlo siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano”, escribe el Santo Padre.

Como él mismo explica, su primer documento pontificio, en el que subraya que la Iglesia está llamada a “una opción decidida y radical a favor de los más débiles”, está escrito a cuatro manos con el Papa Francisco.

Es un proyecto heredado de su predecesor que el Vaticano publica este jueves, cuando se celebra la memoria litúrgica de San San John Henry Newman, a quien el Santo Padre conferirá el título de Doctor de la Iglesia el próximo 1 de noviembre.

El Papa dedica parte del documento a los migrantes y refugiados y señala que la Iglesia, como madre, “camina con los que caminan”.

“Donde el mundo ve una amenaza —escribe el Pontífice— ella ve hijos; donde se levantan muros, ella construye puentes. Sabe que el anuncio del Evangelio sólo es creíble cuando se traduce en gestos de cercanía y de acogida; y que en cada migrante rechazado, es Cristo mismo quien llama a las puertas de la comunidad”.

Por otro lado, el Papa destaca la teología patrística que recuerda que el Evangelio sólo se anuncia correctamente “cuando impulsa a tocar la carne de los últimos” y advierte que “el rigor doctrinal sin misericordia es un discurso vacío”.

Una cultura que excluye "sin siquiera notarlo”

Para el Santo Padre este fenómeno revela la persistencia de “una cultura que excluye a los demás sin siquiera notarlo” y tolera “con indiferencia” que millones de personas “mueran de hambre o vivan en condiciones indignas del ser humano”.

También critica que en nuestra sociedad se presente como una opción razonable “organizar la economía exigiendo sacrificios al pueblo”. “O recuperamos nuestra dignidad moral y espiritual o caemos como en un pozo de inmundicia”, resalta.

El Papa también subraya que “la Palabra de Dios indica que la generosidad hacia los pobres es un verdadero bien para quien la ejerce” porque al actuar así “somos amados por Dios de manera especial”.

"No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico", escribe en Dilexi te.

León XIV recuerda las numerosas promesas bíblicas dirigidas a quienes dan con generosidad y asegura que la Iglesia está llamada a “una opción decidida y radical a favor de los más débiles” lo que, según escribe, no tiene nada que ver con el horizonte de la beneficencia, sino con el de “la Revelación”.

“El contacto con quienes no tienen poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia”, asegura el Santo Padre.









