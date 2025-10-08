El Papa aseguró que la escucha sinodal no puede prescindir de la autoridad del colegio episcopal al tiempo que afirmó que el caminar juntos “es el estilo de vida y de misión de la Iglesia”.

“La auténtica sinodalidad exige por su naturaleza la escucha y la participación de todos los bautizados, según la vocación de cada uno, pero no puede prescindir de la autoridad conferida por Cristo al colegio de los obispos, con el sucesor de Pedro a la cabeza”, afirmó el Pontífice en un mensaje enviado a los promotores, ponentes y participantes del convenio teológico "¿Qué tipo de obispo en una Iglesia sinodal? ", que se celebra en Italia del 6 al 9 de octubre.

El texto fue firmado en su nombre por el Secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, y remitido al Prior General de la Congregación Camaldulense de la Orden de San Benito, el P. Matteo Ferrari.

Durante estos cuatro días los participantes se centrarán en la figura y el ministerio del obispo en una Iglesia sinodal, buscando aclarar que no se puede desarrollar un estilo y una forma de Iglesia sinodales sin repensar el ministerio, según informa Vatican News.

El Pontífice mostró su aprecio por la iniciativa orientada a considerar, en su profundidad teológica y eclesial, el principio de la sinodalidad y la figura del obispo como respetable autoridad “custodia y testigo de la fe”, según el mensaje difundido por el Sínodo de los Obispos.

El Sumo Pontífice espera que las jornadas de estudio “susciten una renovada comprensión de que el caminar juntos es el estilo de vida y de misión de la Iglesia”, se lee finalmente en el mensaje.

