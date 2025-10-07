La Arquidiócesis de Filadelfia (Estados Unidos) celebró el 25º aniversario de la canonización de Catalina Drexel, fundadora de las Hermanas del Santísimo Sacramento, durante una Misa en la Basílica Catedral de los Santos Pedro y Pablo, donde descansan los restos de la santa.

“Es una gran alegría para mí celebrar esta Misa en honor a nuestra Santa Catalina Drexel”, dijo el arzobispo Nelson Pérez al inicio de su homilía, para luego dar una cálida bienvenida a las Hermanas del Santísimo Sacramento y a su Superiora, la Hermana Stephanie Henry.

El arzobispo Pérez centró su reflexión en la parábola del grano de mostaza, subrayando que “no debemos subestimar el poder de los comienzos pequeños cuando están llenos de la gracia y el Espíritu de Dios”.

“Dios plantó una semilla de mostaza en el corazón de Catalina Drexel, y esa semilla floreció en una vida de fe, caridad y servicio a los más necesitados”, dijo el prelado.

Recordó cómo la santa, nacida en una familia de gran fortuna, aprendió desde joven que la riqueza debía ponerse al servicio de los demás.

“Eran personas de gran posición, pero no permitieron que sus riquezas se interpusieran en su relación con el Señor. Su padre era un hombre de profunda oración y su madrastra acogía a los pobres en casa varias veces por semana. En esa tierra fértil fue plantada la semilla del Reino”, reflexionó.

El arzobispo destacó también que la visión de Catalina Drexel, inspirada por Dios, sigue viva hoy: “Ella escribió su visión en el corazón, y esa visión se desplegó con el tiempo. No la decepcionó. En su vida religiosa, al fundar su congregación y servir a afroamericanos y nativos americanos, esa pequeña semilla se convirtió en un árbol frondoso que sigue dando fruto”.

En otro momento, Mons. Pérez recordó que la Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento continúa viva en la misión de combatir toda forma de racismo y promover la dignidad humana: “Ustedes no son el sacramento —Jesús es el sacramento—, pero son un signo vivo de ese sacramento”, les dijo a las religiosas presentes.

El prelado concluyó su homilía con una invitación a la esperanza:

“El Reino de Dios tiene pequeños comienzos. La misma Iglesia empezó así. No subestimen la fe del tamaño de un grano de mostaza, ni la fe en Aquel que realmente mueve las montañas. Dios ya ha escrito su visión para ti y para mí; solo falta que se despliegue”.

“Una amiga muy especial” de la catedral

Antes de la Misa, el P. Gerald Dennis Gill, rector de la Basílica Catedral, dio la bienvenida a los fieles y recordó que desde la traslación de los restos de Santa Catalina Drexel en 2018, la catedral se ha convertido en su santuario oficial, al que acuden peregrinos de todo el país.

“Esta es una ocasión de gran acción de gracias por la vida y el legado de la Madre Catalina Drexel. Ella se ha convertido en una amiga muy especial de nuestra comunidad catedralicia”, señaló el sacerdote.

El P. Gill subrayó además la bendición de tener en Filadelfia los restos de dos santos: San Juan Nepomuceno Neumann y Santa Catalina Drexel. “Ellos nos ayudan a ser santos y hacen que la santidad sea accesible”, afirmó, invitando a los fieles a visitar la tumba de la santa, ubicada en el pasillo lateral derecho del templo.

Vida de Santa Catalina Drexel

Santa Catalina Drexel (1858–1955) nació en Filadelfia en una familia profundamente católica y de gran fortuna. Su padre, Francis Anthony Drexel, fue un exitoso banquero; su madrastra, Emma Bouvier Drexel, inculcó en sus hijas una intensa vida de oración y caridad hacia los pobres.

A los 29 años, tras una audiencia con el Papa León XIII, quien le pidió personalmente que se convirtiera en misionera, Catalina decidió consagrar su vida a Dios. En 1891 fundó la Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento, tomando un cuarto voto —además de pobreza, castidad y obediencia—: el de servir a los afroamericanos y nativos americanos.

Utilizando su fortuna personal, estableció más de 30 misiones y escuelas en 17 estados, incluyendo la Universidad Xavier de Luisiana, la primera universidad católica para afroamericanos en Estados Unidos.

Su lema espiritual, “Todo es vanidad, excepto conocer, amar y servir a Dios”, marcó su vida de oración y entrega. Falleció en 1955 a los 96 años. Fue beatificada en 1988 y canonizada el 1 de octubre del 2000 por San Juan Pablo II, convirtiéndose en la segunda santa nacida en Estados Unidos.

Un legado que sigue dando fruto

Hoy, las Hermanas del Santísimo Sacramento continúan su misión educativa y evangelizadora, con la Eucaristía como centro de su espiritualidad. Su carisma las impulsa a “oponerse a toda forma de racismo y opresión”, viviendo con alegría, gratitud y servicio entre los más necesitados.

Los fieles pueden visitar la tumba de Santa Catalina Drexel en la Basílica Catedral de Filadelfia, donde se anima a dejar intenciones y oraciones pidiendo su intercesión. “Santa Catalina Drexel sigue moviendo montañas —no las nuestras, sino las de Dios—, recordándonos que la santidad comienza con una pequeña semilla de fe”, concluyó el arzobispo Pérez.



