Más de 16.000 consagrados de todo el mundo participan en el Jubileo de la Vida Consagrada en Roma, una de las grandes citas del Año Santo 2025, que se celebra este miércoles 8 y jueves 9 de octubre.

El encuentro reunirá a peregrinos procedentes de un centenar de países, entre ellos religiosos y religiosas, monjes y monjas contemplativas, miembros de institutos seculares, consagradas del Ordo virginum, eremitas y representantes de las nuevas formas de vida consagrada.

Habrá delegaciones numerosas de Italia, Polonia, Francia, España, Alemania, Portugal, Croacia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, México, Colombia, El Salvador, Filipinas, India, Corea del Sur, Indonesia, Nigeria y Congo.

Sor Adriana participa en el Jubileo de la Vida Consagrada. Acaba de cumplir 76 años. 58 de ellos en la Congregación de las Hermanas Misioneras de la Sagrada Familia. Una vida de entrega total a Dios que según dice le ha convertido en “la mujer más feliz del mundo”@aciprensa pic.twitter.com/vEYEPw3gB4 — Victoria Cardiel (@VictoriaCardiel) October 7, 2025

Un Jubileo en el corazón de Roma

Las celebraciones comenzarán el miércoles 8 de octubre con peregrinaciones personales a las Puertas Santas, abiertas entre las 13:00 y las 17:00.

A las 19:00 se celebrará una vigilia de oración en la Basílica de San Pedro, presidida por el pro-prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el Cardenal Ángel Fernández Artime, SDB.

El jueves 9 de octubre, el Papa León XIV presidirá la Misa jubilar en la plaza de San Pedro a las 10:30, en la que participarán todos los consagrados y consagradas presentes.

Esa misma tarde, Roma acogerá los “Diálogos con la ciudad”, una serie de encuentros abiertos al público en distintas plazas con temas inspirados en los valores del Jubileo.

Jornadas de reflexión y oración

El programa continuará con actividades específicas para unos 4.000 peregrinos acreditados, coordinadas por el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada. El jueves por la tarde se celebrarán encuentros de reflexión según las distintas formas de vida consagrada.

El viernes 10 de octubre, la jornada se centrará en la esperanza. Desde las 8:00 hasta el mediodía, el Aula Pablo VI acogerá una celebración eucarística, la intervención del jesuita padre Giacomo Costa, consultor de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, y un encuentro con el Santo Padre.

Por la tarde, los participantes podrán compartir una “conversación espiritual” en los mismos lugares del día anterior. De 20:00 a 21:00 se celebrará un momento de oración multilingüe abierto a todos, animado por comunidades consagradas en diferentes iglesias del centro de Roma.

Paz, mediación y misión

El sábado 11 de octubre estará dedicado al tema de la paz. Desde las 8:00, en el Aula Pablo VI, los participantes escucharán el testimonio de sor Teresa Maya, CCVI, ex presidenta de la Conferencia de Superioras Mayores de los Estados Unidos (LCWR).

Tras la Misa y un almuerzo ofrecido por el Dicasterio, se desarrollarán talleres sobre mediación y gestión de conflictos, dirigidos por el jesuita padre David McCallum, director del Discerning Leadership Program y miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo de los Obispos.

La jornada concluirá con un acto de oración en la Basílica de San Pablo Extramuros, de 19:00 a 21:00, abierto a todos los peregrinos y con el paso por la Puerta Santa.

Finalmente, el domingo 12 de octubre, los participantes se unirán a la Misa jubilar de la Espiritualidad Mariana en la plaza de San Pedro, que pondrá el broche final a un encuentro que celebra el testimonio, la diversidad y la misión de la vida consagrada en la Iglesia.



