El sábado 4 de octubre, la comunidad católica hispana de la Arquidiócesis de Filadelfia (Estados Unidos) se reunió para celebrar la Misa de la Herencia Hispana, una tradición anual que este año coincidió con el Jubileo de la Esperanza.

La jornada, que tuvo lugar en el salón parroquial de San Pedro el Apóstol, congregó a fieles, sacerdotes y religiosos de 37 parroquias y tres comunidades.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Arzobispo de Filadelfia, Mons. Nelson Pérez, presidió la celebración eucarística acompañado por los obispos Edward Deliman, Christopher R. Cooke y Efren V. Esmilla en la Catedral Basílica de San Pedro y San Pablo. Desde horas de la mañana, los asistentes participaron en un programa que incluyó momentos de oración, catequesis sobre el Año Jubilar, una peregrinación, adoración eucarística y confesiones.

“Me llenó de gran alegría ver a tantos sacerdotes, religiosos consagrados y fieles laicos de nuestro Apostolado Hispano reunidos para esta hermosa celebración eucarística”, expresó Mons. Pérez en su cuenta de X, destacando la unidad y la diversidad cultural de los participantes.

Cada año, la Arquidiócesis de Filadelfia celebra esta Misa en el mes de octubre para honrar las contribuciones y la riqueza espiritual de los católicos hispanos que forman parte de los cinco condados que conforman la arquidiócesis.

Las más leídas 1 2 3 4 5

1/6 As we continue to celebrate Hispanic Heritage Month, on Saturday, I was thrilled to be alongside Bishop Deliman, Retired Auxiliary Bishop of Philadelphia; Bishop Cooke and Bishop Esmilla, Auxiliary Bishops of Philadelphia and our brother priests from throughout the pic.twitter.com/Ur81wFyURy — Archbishop Nelson Perez (@ArchbishopPerez) October 6, 2025

El Arzobispo también agradeció a la Oficina para los Católicos Hispanos, organizadora del evento, así como a la Coral Hispana de Filadelfia, que ofreció la música litúrgica durante la Misa. “Fue un día hermoso para honrar nuestra fe, cultura y unidad en este Jubileo de la Esperanza”, añadió el prelado.

Los fieles fueron invitados a asistir vestidos con sus trajes típicos y portar las banderas de sus países como signo de identidad y comunión. Además, durante la jornada se recolectaron productos no perecederos que fueron donados para los más necesitados del centro comunitario Visitation.



