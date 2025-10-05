Durante casi 50 años, una estatua de casi 8 metros del misionero franciscano San Junípero Serra se erigía junto a la Interestatal 280, la autopista de casi 92 kilómetros que conecta San Francisco y San José.

Ya no. Y las razones de su retirada siguen siendo confusas.

Los medios locales guardaron silencio. Como la estatua se encontraba detrás de una puerta cerrada con llave y los autos pasaban a 120 kilómetros por hora, pocos se dieron cuenta cuando las cuadrillas de Caltrans retiraron la imponente estructura. Apenas en septiembre la gente empezó a hablar del tema, después de que una publicación en redes sociales del 11 de septiembre se hiciera viral.

Un representante del Departamento de Transporte de California confirmó al National Catholic Register el 1 de octubre que la estatua —ubicada cerca de Hillsborough en el área de descanso conmemorativa Dale M. Krings, que lleva el nombre de un oficial de la Patrulla de Caminos de California asesinado— fue retirada en agosto.

San Junípero fue canonizado por el Papa Francisco en 2015 por su testimonio misionero en México y California. Nueve misiones fueron fundadas durante su mandato como Padre Presidente de las misiones de California.

Según CEQAnet, la base de datos estatal para documentos de la Ley de Calidad Ambiental de California, a la científica ambiental de Caltrans Nina Hofmarcher se le otorgó permiso para una “ Remoción de Estatua Menor B ” el 21 de marzo.

Jeneane Crawford, responsable de información pública del Distrito 4 de Caltrans, dijo al Register: “Caltrans retiró la estatua ... porque la instalación no cumplía con los requisitos actuales del Programa de Arte en el Transporte y había sido un blanco frecuente de grafitis y vandalismo”.

“La estatua fue evaluada para determinar su elegibilidad … y se determinó que no era elegible. Se entrevistó a miembros de la familia del artista para el Informe de Evaluación de Recursos Históricos, se les notificó la decisión de retirar la estatua y se les dio la oportunidad de financiar su retirada y preservación”, señaló. “Se consultó a tribus locales ohlone, que tienen vínculos ancestrales con la tierra en el condado de San Mateo. Además, Caltrans solicitó aportes de múltiples organizaciones históricas, artísticas y religiosas”.

La propia autopista —llamada Autopista Junípero Serra— conecta San Francisco y San José, ambas ciudades cuyos nombres tienen raíces en la historia de la California española. También cerca se recuerda el legado de Serra: en 1776, su compañero franciscano el P. Francisco Palóu consagró la Misión San Francisco de Asís. La Interestatal 280 también atraviesa Santa Clara, donde en 1777 el propio Serra fundó la Misión Santa Clara de Asís.

La escultura de concreto y acero fue creada por Louis DuBois, de San Carlos, California, y se dedicó el 28 de junio de 1976, días antes del bicentenario de Estados Unidos. Según el San Mateo Times, Dubois realizó la obra por su cuenta y la dedicó al pueblo de California: arte financiado privadamente en terreno público. Se incluyó en un video de 2023 de los Caballeros de Colón, Walking in the Footsteps of St. Junípero Serra (Siguiendo los pasos de San Junípero Serra).

Tras la canonización de Serra y especialmente durante los disturbios del verano de 2020, sus estatuas fueron vandalizadas en toda California —incluidas las de la Misión Carmel, la Antigua Misión Santa Bárbara, la Misión San Gabriel, la Misión San Rafael y la Misión San José—. Sólo se realizó un arresto , tras el ataque en San Rafael. El Día de los Pueblos Indígenas de 2020, la estatua de la I-280 también fue vandalizada.

Ese verano, un grupo de 40 a 50 católicos locales respondió con una “Vigilia en la estatua de San Junípero Serra”, reuniéndose y rezando en la estatua de la I-280 del 1 al 9 de julio. El Arzobispo de San Francisco, Mons. Salvatore Cordileone, se unió al grupo el 1 de julio, día de la fiesta de San Junípero.

Sigue sin estar claro qué “organizaciones históricas, artísticas y religiosas” consultó Caltrans. Notablemente ausente estuvo la Arquidiócesis de San Francisco.

“Me enteré de la retirada de la estatua de San Junípero Serra después de que sucedió”, dijo el arzobispo Cordileone. “Nadie defendió a San Junípero Serra porque, aparentemente, los funcionarios de Caltrans y del Programa de Arte en el Transporte no consultaron con nadie que les diera una opinión diferente a la suya. Una vez más, los católicos son objeto de prejuicio y marginación”.

Caltrans no ha revelado la ubicación actual de la estatua a pesar de reiteradas solicitudes de comentarios. En el área de descanso, sólo dos hojas de papel en una vitrina marcan la ausencia del monumento local que antes apuntaba hacia adelante.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register .