El Papa León XIV nombró al sacerdote Edwin Oracion Panergo, hasta ahora rector del Seminario Our Lady of Mt. Carmel (Nuestra Señora del Monte Carmelo) en Sariaya, Quezon, nuevo Obispo de Boac en Filipinas.

Sucede en el cargo a Mons. Marcelino Antonio Malabanan Maralit, quien fue nombrado Obispo de San Pablo en septiembre de 2024, dejando la sede de Boac vacante desde entonces.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Filipinas, con una población aproximada de unos 115 millones de habitantes, es el país de Asia con más católicos, con más de 81 millones de fieles bautizados. En 2021 el país celebró el V centenario de la llegada de la fe con los españoles.

Parte de esta herencia son los nombres de las personas, como el del obispo electo, nacido en Lucena, que se llama Oracion (sin tilde), aunque en el país es más común que Oracion sea un apellido, como ocurre con el P. Alexander D. Oracion, ordenado sacerdote el mismo día que el nuevo obispo, el 8 de septiembre de 1997.

El nuevo obispo de Boac

Edwin Oracion Panergo, obispo electo de Boac, nació el 7 de septiembre de 1971 en Lucena City. Tiene 54 años. Estudió Filosofía en el Seminario Mayor St. Francis de Sales en Lipa City y Teología en la Escuela de Teología St. Alphonsus en Lucena.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Obtuvo la Licenciatura en Orientación y Asesoramiento en la Universidad St. Louis en Baguio City y en Teología en el Studium de Notre Dame de Vie en Venasque.

Fue ordenado sacerdote el 8 de septiembre de 1997 para la diócesis de Lucena.

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: vicario parroquial de la basílica de San Miguel Arcángel en Tayabas (1997-1998); párroco de St. Roche en Panaon (2000-2002); director espiritual del Seminario Our Lady of the Most Holy Rosary en Lucban (2004-2009; 2012-2015).

Desde 2015 era rector del Seminario Our Lady of Mt. Carmel en Sariaya.