La Iglesia Católica en México presentó este 30 de septiembre la nueva edición del Evangeliario Dominical y Festivo 2025, un libro litúrgico que reúne los textos que se leen durante la Misa, especialmente los domingos, fiestas y solemnidades del año litúrgico.

El proyecto fue impulsado por la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica (CEPALI) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), con la colaboración de expertos de todo el país, bajo la coordinación de Mons. Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo de Puebla.

En entrevista con ACI Prensa, el P. Jonathan Arellano Verdejo, secretario ejecutivo de la CEPALI, explicó que ya existía un evangeliario de 1998, sin embargo, la liturgia, al ser un “ente vivo, que va desarrollándose poco a poco, que se va enriqueciendo al paso de los años” se vio la necesidad de actualizarlo.

Esta nueva edición, fue enriquecida con la incorporación de fiestas y solemnidades recientes. A diferencia de la anterior, ahora incluye lecturas para sacramentos y sacramentales, además de unificar los títulos de las celebraciones con los del Misal Romano y los Leccionarios. Asimismo, se añadió en el índice la cita evangélica correspondiente a cada domingo del año litúrgico para facilitar su uso.

El sacerdote reiteró que no es un libro litúrgico nuevo, sin embargo, indicó que con esta edición lo que se busca es “colaborar con un redescubrimiento continuo de la belleza de la liturgia, no como un esteticismo ritual, que se complace sólo en la formalidad del rito exterior, sino promover un auténtico encuentro con el Maestro”.

Asimismo, dijo que otro de los objetivos es “coadyuvar a los esfuerzos de procurar celebraciones modélicas”. “La liturgia, con su característico lenguaje simbólico-ritual, desea poner a los hombres en contacto con Dios, de lo visible a lo invisible”, agregó.

“El nuevo Evangeliario es un auténtico signo de la presencia de Cristo en medio de su comunidad, que habla a su pueblo, que lo alimenta y lo transforma, que lo invita a la misión y al arrepentimiento, para continuar instaurando en medio de nosotros su Reino de amor y de paz”, mencionó el P. Arellano.

“Por amor a la liturgia”

Durante la presentación, Mons. Sánchez Espinosa destacó que el trabajo se realizó “por amor a la Iglesia y por amor a la liturgia”. Explicó que un grupo de especialistas se dio a la tarea de “actualizar y enriquecer la edición que ya se tenía”.

El Arzobispo de Puebla destacó la importancia de contar con este volumen para “contribuir al cuidado de la Mesa de la Palabra. Pues en cada acción litúrgica, cuando se proclama el Evangelio, es Cristo mismo quien habla. Él se hace presente entre nosotros”.

La nueva edición cuenta con el decreto de Recognitio y Confirmatio firmado por el Cardenal Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Este lanzamiento se suma a otros proyectos recientes de la CEPALI, como el libro de las Misas de la Virgen María publicadas en marzo, y Mons. Sánchez Espinoza además señaló que forma parte de un programa más amplio que contempla el lanzamiento de libros para el Ritual de Exorcismos, la Oración de los Fieles y el Ritual para la toma de posesión de párrocos y obispos, además de la próxima enmienda del Misal Romano.

La nueva edición del Evangeliario estará disponible, a partir del 15 de octubre, en las librerías de Buena Prensa, y en algunas otras librerías católicas. De igual forma, ya puede ser adquirido a través de las plataformas digitales de Amazon y Mercado Libre.