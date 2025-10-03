Este sábado 4 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del Rosario Mundial de Mujeres en tres regiones del Perú: Lima, Arequipa y Piura, sumándose así al movimiento internacional de oración que ya está presente en 44 países.

En Arequipa, la cita será a las 10:30 a.m. (hora local) en la Plaza San Francisco.

En Lima, el encuentro tendrá lugar en el Parque Kennedy a las 5:00 p.m., seguido de una Santa Misa en la parroquia Medalla Milagrosa, donde también habrá sacerdotes disponibles para confesiones.

En Piura, el rezo del Rosario está previsto para el sábado 11 de octubre a las 5:00 p.m. en la Plaza de Armas, con el apoyo del Apostolado del Rosario en Familia y del movimiento Rosario Reina de la Paz.

El Rosario Mundial de Mujeres inició en el Perú el 8 de diciembre de 2022, y desde entonces busca promover la oración pública del Santo Rosario como testimonio de fe y confianza en la intercesión de la Virgen María.

En declaraciones a ACI Prensa, Esther Gómez, una de las organizadoras de la edición peruana, destacó la importancia de acudir a la oración en el actual contexto social: “En estos tiempos complicados, sobre todo para nuestro país, con las manifestaciones civiles y protestas, es necesario acudir a nuestra Madre para que con su manto protector nos cuide y pida a Dios por nuestra patria. No dejemos que el enemigo nos gane”.

La organizadora resaltó que la participación femenina en este movimiento no solo fortalece la fe de las comunidades, sino que también ayuda a llevar esperanza en medio de la situación difícil que atraviesa el país.



