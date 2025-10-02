El P. Eugenio Fernández Herrera, formado en un seminario del Camino Neocatecumental, denunció presiones internas en este movimiento eclesial para cerrar su canal de YouTube con más de 160.000 seguidores.

En aparente respuesta a esta acusación, el Camino Neocatecumenal publicó un comunicado en el que denunció la “reproducción incontrolada” de materiales propios de su itinerario catequético.

“Algunos han difundido indebidamente dichos contenidos, alterándolos o impidiendo su libre y adecuado uso gratuito”, afirmó el comunicado.

El P. Fernández es originario de Santander (España), pero realizó sus estudios eclesiásticos en el seminario Redemptoris Mater de la Archidiócesis de Bogotá (Colombia), país donde desarrolla su actividad pastoral.

Durante su homilía de la Misa de este lunes, el sacerdote dijo que desde hace un año lleva “en silencio” lo que consideró una “persecución”.

“El Camino Neocatecumenal ha buscado una artimaña para bloquear el canal de YouTube”, explicó el presbítero, quien dice haber recibido una notificación de la plataforma de vídeos en la que se le ha avisado que el canal será desactivado en seis días.

El P. Fernández tiene publicados más de 2.000 vídeos, homilías, cantos, etc, en Youtube, según explicó en la homilía del lunes. Ese mismo día también se refirió a la situación en sus cuentas de Instagram y Facebook.

En Instagram acusó directamente al Camino Neocatecumenal de bloquearle el canal. “Alguien nos está persiguiendo y han hecho de todo, todo lo posible para que no evangelicemos en las redes sociales. Me duele decirlo, me duele en el alma lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Quien está haciendo que este canal se bloquee es el Camino Neocatecumenal, el carisma al cual pertenezco, el carisma que amo, que quiero tanto, que hace tanto bien a las personas, que me ha hecho tanto bien a mí, que me está haciendo tanto bien a mí”, afirmó.

Según su versión, “por egos y por envidias bloquean, denuncian el canal como que tiene contenido propio. Porque hablo del Camino, porque subo cantos hechos, cantados por mí del Camino, unos cantos que no tienen derechos de autor, entre otras cosas, porque subo charlas, muchas inspiradas en lo que yo he recibido en el Camino Neocatecumenal”.

El sacerdote informó por otro lado de que su canal secundario, Conociendo con el Padre Eugenio , sigue abierto y que, de manera adicional, ha abierto un nuevo canal en la plataforma donde ya ha comenzado a publicar homilías y cantos y ha puesto bajo la intercesión de San Carlo Acutis.

“Estamos intentando a ver si YouTube nos devuelve el canal, pero parece que va a ser muy difícil. La persecución, hermanos”, añadió.

Respuestas del Camino Neocatecumenal

El Camino Neocatecumenal publicó este jueves un comunicado en el que reafirma que su naturaleza es la de “un itinerario de formación católica implementado en las diócesis mediante servicios gratuitos (cf. Art. 4 del Estatuto del Camino Neocatecumenal), aprobado por la Santa Sede”.

Agregó que “las reuniones celebrativas de la comunidad utilizan diversos materiales (cantos, elementos litúrgicos y pinturas), fruto de la creatividad de Kiko Argüello y Carmen Hernández, quienes, sin ánimo de lucro, los han puesto gratuitamente a disposición de los hermanos y de las parroquias, para su uso litúrgico”.

El Camino Neocatecumenal denunció que se ha producido en los últimos años una “reproducción incontrolada de estos materiales en redes sociales” que hizo necesario “registrar la autoría de las obras de Kiko para garantizar su libre uso por parte de los hermanos y defender su autenticidad y finalidad natural”.

Sin mencionar los hechos denunciados por el P. Fernández, “algunos han difundido indebidamente dichos contenidos, alterándolos o impidiendo su libre y adecuado uso gratuito”, por lo que se ha creado una fundación diocesana llamada “Obra Artística Kiko Argüello” para “preservar la autenticidad, el propósito y el uso de tales obras”.

Por otro lado, el texto afirma que “los cantos litúrgicos de Kiko están registrados en la SIAE (Sociedad Italiana de Autores y Editores)” y destaca que “siempre ha sido el deseo de los Iniciadores del Camino que las catequesis se impartan presencialmente, con el método de la tradición oral y que no se compartan en redes sociales, ya que tienen su razón de ser en la celebración catequética y litúrgica”.

El Camino Neocatecumenal cuenta con más de 20.000 comunidades repartidas en más de 1.300 diócesis y ha formado a más de 3.000 sacerdotes en los seminarios diocesanos misioneros Redemptoris Mater, que están bajo la autoridad del obispo correspondiente.