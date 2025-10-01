La iniciativa musical Via Cantus Worship Collective lanzó su primer sencillo grabado en Nashville (Estados Unidos): “Dios Mi Padre”, interpretado por la reconocida cantautora católica Kairy Márquez.

El tema es la versión en español de “God My Father” de Jackie Francois y transmite —en palabras de sus creadores— “la ternura y la confianza en el amor paternal del Creador”.

En diálogo con ACI Prensa, Juan Delgado, productor musical y cofundador de Via Cantus, explicó que este proyecto “nació en Argentina en 2023 como un espacio de música, oración y adoración”. Según destacó, su misión es crear comunidad entre artistas católicos y generar momentos de encuentro que den como fruto nueva música para la evangelización.

“Via Cantus Worship Collective es un proyecto muy bonito que nació en Argentina en 2023. Hicimos un concierto que se llamó Salve 2023 con más de 5.000 personas, y al día siguiente nos reunimos a orar y grabar espontáneamente. Salieron canciones que reflejaban comunidad”, recordó Delgado.

Tras esa primera experiencia en Rosario, el colectivo se expandió a Bogotá, Nashville y República Dominicana, sumando a artistas como Athenas, Verónica Sanfilippo, Pablo Martínez, Fruto del Madero, Estación Cero, Celinés Díaz y Jonathan Narváez, entre otros.

La edición de Nashville, considerada la capital de la música cristiana contemporánea en Estados Unidos, reunió a Athenas, Verónica Sanfilippo, Nico Cabrera, Juan Delgado y Kairy Márquez. La producción musical estuvo a cargo del propio Delgado, con mezcla de Kent Hooper, mientras que la dirección audiovisual fue responsabilidad de Dan Martinie.

Delgado destacó la intensidad y el carácter comunitario del proceso creativo: “Fue una semana hermosa: ensayamos, convivimos, cocinamos juntos y grabamos cinco canciones hermosas, tres de ellas inéditas. Todo se hace en vivo, con mucho esfuerzo técnico, pero sobre todo buscando que cada comunidad haga vida en el proyecto”.

El sencillo “Dios Mi Padre” es el primero de cinco temas que integran la serie Via Cantus Worship Collective Nashville, que incluirá canciones inéditas, nuevas versiones de temas ya conocidos y una oración espontánea grabada en vivo.

Frutos visibles

“Si entras a nuestro canal, verás miles de vistas en pocos días, pero más que los números, lo que nos conmueve son los comentarios: la gente dice que esta música les sirve y les toca el corazón”, comenta Delgado

El productor subrayó además la importancia del testimonio comunitario: “A la gente le encanta ver a Kairy, Athenas, Verónica unidas en oración y alabanza genera esperanza y alegría… son músicos que se quieren y se unen para alabar a Dios. Eso se nota, y es lo que más disfrutan los fieles”.

Finalmente, Delgado asegura esta “viendo milagros” en el ecosistema musical católica. “Milagros en músicos que han dejado carreras para dedicarse a la misión porque el Señor los llamó. Lo único que Dios requiere es un corazón dispuesto y fiel. Cuando uno le dice que sí, el Señor hace maravillas”, concluyó.



