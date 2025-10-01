A pocos días de la 51.ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján, que se llevará a cabo el 4 de octubre con el lema “Madre, damos amor para caminar con esperanza”, el Arzobispado de Buenos Aires compartió algunos consejos para los peregrinos.

A las puertas de la demostración de fe popular más convocante de Argentina, que cada año congrega a más de un millón de fieles, desde la Iglesia Católica en Buenos Aires, punto de partida de la caminata, compartieron algunas recomendaciones prácticas, que enumeramos a continuación.

No camines solo, andá con un amigo, un familiar o un ser querido. Si no, inscribite en una parroquia: ellos te van a asesorar sobre la ruta y también sobre el regreso. Armate una mochila liviana con lo indispensable: un abrigo, bebida y lo que sientas que no puede faltar. Usá ropa y calzado cómodo, llevate un gorrito para el sol, protector solar y medias de algodón para cambiarte. Evitá la ropa ajustada y, sobre todo, no estrenes zapatillas ese día. Acordate de descansar bien los días anteriores y, por favor, tomá un desayuno bien completo antes de salir. Durante toda la ruta vas a encontrar puestos de hidratación, pero llevá también una botellita personal para ir recargando. Si padecés algún problema de salud, comentáselo a la persona con la que vayas. Es muy importante avisar si estás tomando un medicamento. Todos los puestos sanitarios y puntos de apoyo durante el camino son gratuitos. Y principalmente: llevá el corazón lleno de intenciones. Las tuyas, las de tus familiares, las de tus amigos. Todo para encontrarse con la Madre.

La imagen peregrina de la Virgen de Luján partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, a las 10:00 horas del sábado. Este año, la Diócesis de Quilmes será la encargada de llevar la imagen.

El Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge García Cuerva, participará de la peregrinación y celebrará la Misa Central en Luján el domingo 5 de octubre a las 7:00 horas, que se podrá seguir en vivo a través de Canal Orbe 21.

Además, tanto Canal Orbe 21 —señal del Arzobispado de Buenos Aires— como el Canal de YouTube LaPereLujan , ofrecerán una transmisión especial desde el sábado a las 19:00 horas.

La Peregrinación Juvenil a Luján

Desde 1975, el primer fin de semana de octubre es la fecha en que miles de fieles recorren a pie cerca de 60 kilómetros desde Liniers hasta Luján, una convocatoria que comenzó como un modo de rezar por la patria y que año a año se fue afianzando como un compromiso popular, hasta convertirse en la mayor peregrinación del país , una manifestación de fe, compromiso popular y esperanza que une a más de un millón de argentinos.