El presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, ha invitado al Papa León XIV a viajar a Barcelona el próximo año con motivo del centenario de la muerte de Antonio Gaudí, el arquitecto de la basílica de la Sagrada Familia.

En concreto, el dirigente regional español ha invitado al Pontífice a estar presente en la Ciudad Condal el próximo mes de junio, cuando se prevé la finalización de la torre de San José, la más alta de este conjunto monumental diseñado por el arquitecto español que fue declarado venerable el pasado mes de abril.

No es la primera vez que se le realiza esta petición, que ya le fue formulada por el Arzobispo de Barcelona Cardenal Juan José Omella, el pasado mes de septiembre.

Al salir de la audiencia privada que ha tenido lugar en las dependencias vaticanas, Salvador Illa ha señalado a los medios de comunicación que para él “ha sido una conversación muy emocionante” en la que el dirigente ha compartido su preocupación por “un exceso de polarización y de tensiones crecientes” en el ámbito internacional.

“Ha sido una conversación de reafirmación, al menos por mi parte, de la necesidad de aplicar y llevar a la práctica los valores del humanismo cristiano”, ha expresado el presidente autonómico, primera autoridad española en ser recibida por el Pontífice.

Como obsequios institucionales, Illa ha regalado al Papa León XIV una reproducción de la Torre de la Madre de Dios de la Sagrada Familia y dos libros.

