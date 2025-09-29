El 29 de septiembre, el Arzobispo de Filadelfia, Mons. Nelson Pérez, anunció la designación de varios “centros misioneros” en toda la arquidiócesis, como parte de un amplio esfuerzo para ayudar a que los católicos alejados regresen a la Iglesia en Estados Unidos.

La iniciativa llega tras la presentación, a inicios de este 2025, del plan pastoral de 10 años destinado a atraer nuevamente a los católicos a los templos. En enero, la arquidiócesis informó que este esfuerzo se implementaría “por fases” en toda la región.

Una de las características principales de la campaña, explicó la arquidiócesis este lunes 29 de septiembre, es la creación de cinco “centros misioneros” en parroquias ubicadas en los cuatro principales condados de la región —Delaware, Bucks, Montgomery y Chester— así como en el propio condado de Filadelfia.

Estas parroquias servirán como “un nuevo método de evangelización, fundamental para llegar a los católicos que ya no asisten regularmente a Misa y a otros que buscan una conexión espiritual en sus vidas y un espacio para servir a los necesitados”.

“Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, nos estamos moviendo para encontrar a todos nuestros hermanos y hermanas donde estén. Quiero que todos sepan que no están solos y que siempre tendrán un hogar en la Iglesia Católica”, señaló Pérez en un comunicado.

Los centros contarán con personas capacitadas bajo la guía del párroco, y equipos que trabajarán para “responder a las necesidades y prioridades específicas de la gente que vive en los vecindarios de esa parroquia y más allá”. La designación de estos centros fue fruto de “docenas de reuniones” con cientos de católicos a lo largo del año.

Según la arquidiócesis, las parroquias usarán ministerios pastorales, educativos y caritativos para “llegar a las personas que se sienten alejadas de la Iglesia”.

“Católico. Todos los días”

Además de los centros misioneros, la arquidiócesis lanzará una campaña de marketing llamada “Católico. Todos los días”, que se transmitirá en canales de televisión y radio locales, y también aparecerá en vallas publicitarias y paraderos de autobús.

La arquidiócesis describió la iniciativa como una “amplia campaña de marketing y publicidad, financiada de manera privada, que abarcará Filadelfia y sus suburbios”.

Los anuncios, financiados por donantes, mostrarán “los muchos rostros del catolicismo en la región” y se desarrollarán en varias fases hasta julio de 2026, coincidiendo con grandes eventos en la región, como la Copa Mundial de la FIFA y la conmemoración del 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos.

“Esta campaña recordará a los católicos su rico legado de servicio a los demás en Filadelfia, al tiempo que presentará nuestro mensaje a nuevas audiencias de manera fresca y atractiva”, expresó Pérez.

El arzobispo añadió en el comunicado que la Iglesia en Filadelfia “cuenta con 1.5 millones de católicos, ayuda directamente a cientos de miles de personas a través de nuestras escuelas y ministerios caritativos, y tiene un impacto económico de más de mil millones de dólares al año”.

Los organizadores quieren “resaltar el amplio alcance del servicio compasivo y digno que ofrecemos a personas de diversas tradiciones de fe y contextos de vida”, agregó.

El portavoz arquidiocesano Kenneth Gavin dijo a CNA –agencia en inglés de EWTN News– a inicios de este año que todo el esfuerzo será financiado principalmente con “fondos filantrópicos privados conseguidos con el tiempo y, con suerte, dotados para su sostenibilidad a largo plazo”.

“El arzobispo reconoce la urgencia de llegar al 83% de los católicos bautizados que no practican regularmente su fe, al mismo tiempo que se sirve de manera más eficaz y eficiente al 17% que sí asiste a Misa”, señaló.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.



