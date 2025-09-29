El relator del Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano, Mons. Melchor Sánchez de Toca, expresó que las vidas de los canonizados “plantean preguntas incisivas que hieren nuestra conciencia” en la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Vitoria.

“Nuestra esperanza es la belleza de una vida vivida en plenitud y su capacidad de atracción. Los santos se presentan ante nosotros con el resplandor de una vida que atrae e invita. Sus vidas plantean preguntas incisivas que hieren nuestra conciencia”, destacó el pasado viernes.

Durante la exposición de su lección magistral, Mons. Sánchez de Toca afirmó además que “los santos, junto con el arte cristiano, son la verdadera apología de la Iglesia. Son la credibilidad del Evangelio encarnada no en ideas, sino en personas de carne y hueso, porque reflejan a Cristo”.

“Hay vidas de siervos de Dios que son ciertamente heroicas, más admirables que imitables, imponentes por la radicalidad de la exigencia; hay vidas escondidas con Cristo en Dios, en la soledad del claustro, en la intimidad de un hogar cristiano; y hay vidas bonitas, verdaderamente luminosas. La teología no puede prescindir de ninguna de ellas”, añadió.

Divorcio entre santidad y teología

Quien fuera designado relator del Dicasterio para las Causas de los Santos en marzo de 2023, tras 20 años trabajando en el Dicasterio de la Cultura y la Educación, expuso que si “ciencia y santidad han ido de la mano en las vidas de los grandes pastores y teólogos de los grandes siglos”, cada vez se ha ido operando “un divorcio cada vez más amplio entre la santidad y la teología”.

En este sentido, señaló que “después de las grandes figuras de San Anselmo, Santo Tomás y San Buenaventura, es difícil encontrar grandes santos entre los maestros de teología”.

“El siglo XX ha sido pródigo en grandes figuras teológicas de primer nivel que pueden contarse entre los mejores pensadores de la humanidad, pero ninguno de ellos ha merecido, hasta ahora, la gloria de los altares”, expuso.

Mons. Sánchez de Toca argumentó a este respecto que “la ciencia de Dios propia de los santos se desarrolla lejos de las aulas y pasillos de las facultades de teología: crece en la calle, en las fábricas, en los suburbios, en la vida familiar o en la sociedad de un monasterio, pero raramente en las aulas de teología”.

A su juicio, pareciera “como si la ciencia de Dios propia de los santos se alejase del ámbito universitario y al mismo tiempo, la ciencia de la fe que se enseña en las aulas prescindiese del conocimiento y el trato con los santos”.

Recomponer la unidad perdida de la teología

El relator del Dicasterio para las Causas de los Santos sostuvo además que “existe ya en esta vida una cierta participación imperfecta de la luz divina, bien a través de la inteligencia de la fe, la scientia fidei, bien por la unión íntima y personal con Dios, la scientia amoris”.

“Es necesario reconciliar estas dos teologías”, destacó el sacerdote español originario de la Archidiócesis de Toledo, quien añadió que “necesitamos recomponer la unidad perdida de la teología, de manera que sea verdadero alimento de la fe y no sólo de la inteligencia, que sea introducción en los misterios de Dios”.