Los sacerdotes Custodio Ballester y Jesús Calvo y el laico Armando Robles se enfrentan a penas de prisión acusados de un supuesto delito de odio contra los musulmanes por criticar el islamismo radical.

La Fiscalía pide 4 años de cárcel para Robles, la inhabilitación para ejercer la enseñanza durante 10 años y una multa de 3.000 euros. Para los sacerdotes, la pena privativa de libertad se rebaja a 3 años, siendo iguales el resto de peticiones punitivas.

En el año 2017, la Asociación Musulmanes contra la Islamofobia presentó una denuncia ante el Servicio Especial de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona, para que se investigaran los comentarios vertidos por estas tres personas durante una tertulia llamada “La Ratonera”.

Dado que el domicilio fiscal del programa se encuentra en Málaga, el caso fue derivado a esa provincia, donde la fiscal María Teresa Verdugo, además de tomar en consideración los comentarios de dicha tertulia, tomó como referencia un artículo publicado por el P. Custodio Ballester en el año 2016 titulado El imposible diálogo con el Islam , en el que respondía a una carta del Arzobisop de Barcelona, Cardenal Juan José Omella, titulada El necesario diálogo con el Islam .

El juicio iba a ser celebrado en septiembre de 2024, pero fue suspendido porque el abogado del P. Ballester tenía para esa misma fecha otro juicio prioritario. Finalmente, la audiencia que involucra al sacerdote está fijada para el próximo 1 de octubre.

En declaraciones a ACI Prensa, el P. Ballester se muestra “tranquilo” a pocos días de que se celebre la vista oral: “Como dice Jesucristo, nos llevarán a la sinagoga y a los tribunales y que allí el Espíritu Santo nos dé una sabiduría que no podrán contrarrestar los adversarios”.

“Pienso que en el oficio de sacerdote viene esta posibilidad que a veces se presenta, y a mí se me ha presentado”, reflexiona el presbítero, quien destaca que este proceso se basa en expresar su opinión: “No me acusan de ningún crimen nefando, sino simplemente de haber expresado mi opinión sobre cómo es el islam en determinadas circunstancias”.

“Que yo diga que el islam tiene la intención de destruir la civilización occidental, que en las mezquitas no se predica el amor al prójimo, sino exterminar al infiel, y que en esos ambientes de islam radical, los terroristas que matan gente, tiene una consideración como para nosotros tienen los santos… Todo el mundo se da cuenta después de ocho años que no hablaba de todos los musulmanes del mundo. Hablaba de esa clase de musulmanes que son un 20%. Son una minoría porcentualmente, pero en cifras absolutas son unos cuantos millones. Que no es todo el islam, el yihadismo, no, pero es el islam”, defiende.

“Tendría que resignarme y hacer apostolado en la cárcel”

El P. Ballester afirma que se ratificará en todas sus consideraciones, porque entiende que se trata de “una reflexión teológica, socioteológica de lo que es el islam, de la visión que yo tengo del islam en vista de lo que ha sucedido ante mis ojos”.

Además, considera exageradas las penas solicitadas por la fiscal Verdugo: “¿Tres años de cárcel por hablar?”, se pregunta mientras sopesa la posibilidad de acabar en una celda: “Tal vez lo lógico sería que no. Pero como nunca se sabe, pues mira, tendría que resignarme y hacer apostolado en la cárcel”.

“Ahora, ¿les interesa hacer un mártir? Ya. Eso es lo que tienen que pensar ellos, si quieren condenarme. Tal vez lo lógico sería, en el peor de los casos, que nos pusieran algo de eso, alguna pena que no tuvieras que entrar, una multa, tal vez en el peor de los casos, si ya nos quisieran hacer daño”, argumenta.

Para el sacerdote “este delito es tan subjetivo que estás a merced de lo que decida el juez” porque no hay una materia concreta como “un talón sin fondos, una paliza a alguien, un robo, una estafa”.

Sin embargo, prosigue, la fiscal pretende una condena “por el sentido que tú diste a tus palabras, por una consideración moral de la intención que tú tenías, del deseo que tú tenías en tu corazón. Están juzgando entes absolutamente inabarcables. Claro, es el subjetivismo puro. Te pueden condenar y te pueden absolver y todo puede ser justificado jurídicamente”.

Por otro lado, argumenta que sus palabras no han derivado en ninguna acción contra los musulmanes en España: “¿Qué consecuencias han tenido esas palabras? Ninguna”.

“Si esto sirve para que vea la gente que todo esto es una majadería, que realmente quedan en ridículo haciendo lo que hacen, pues mira, lo daría por bueno. Es una ridiculez. Se ve claramente que es un medio de coacción y control ideológico”, expone con contundencia el presbítero.