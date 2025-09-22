Los jardines vaticanos acogerán una representación en cerámica de la Virgen del Pilar consolando al Apóstol Santiago que será bendecida por el Cardenal Fernando Vérgez, presidente emérito de la Gobernación del Estado Vaticano.

El retablo cerámico que se instalará mide 140 centímetros de alto y 90 centímetros de ancho. Con él, la imagen mariana será la representación de España en los mencionados Jardines, acompañando a las de otras naciones que ya se encuentran allí.

Este evento está impulsado por la Iglesia de Santa María de Montserrat de los españoles en Roma, con el respaldo de la Conferencia Episcopal Española y el concurso de los Arzobispados de Zaragoza y Santiago de Compostela.

El acto de entronización y bendición tendrá lugar este miércoles 24 de septiembre, al mediodía de Roma, estará presidida por el Cardenal Vérgez y contará con la presencia del Arzobispo de Zaragoza (España), Mons. Carlos Manuel Escribano.

También estarán presentes la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaa y una delegación de las catedrales de Zaragoza y de Santiago de Compostela.

La aparición de la Virgen del Pilar al Apóstol Santiago a orillas del río Ebro, cuando trataba de extender el Evangelio en la Península Ibérica, es la primera de todos los tiempos y tuvo lugar el 2 de enero del año 40 en la ciudad de Caesaraugusta, actual Zaragoza.

El Apóstol, hermano de San Juan Evangelista, estaba desesperado por las dificultades para extender la buena noticia y pidió una señal. Así, la Virgen María se le apareció para ofrecerle consuelo e infundirle ánimo y hacerle una promesa, según recoge la tradición: Mientras el pilar sobre el que se encontraba la Madre de Dios estuviera de pie, habría discípulos de Cristo en las tierras hispánicas.

En la Basílica del Pilar de Zaragoza se conserva la columna de jaspe de 1,77 centímetros de altura, que está forrada de bronce y plata. Sobre este pilar, está la talla de madera de 36 centímetros y medio que tiene al Niño sobre su brazo izquierdo.

La Virgen del Pilar es una de las advocaciones marianas más conocidas de España y es patrona de numerosas ciudades y corporaciones como la Guardia Civil o el Arma Submarina de la Armada Española.

Su fiesta se celebra el 12 de octubre, día del Descubrimiento de América y de la Hispanidad. Desde inicios de la evangelización de América en 1492 se extendió su devoción por los nuevos pueblos hispánicos, cuyo patronazgo certificó San Juan Pablo II en 1984.