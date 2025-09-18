Con la misión de reavivar la llama en las relaciones de pareja, Enciende el Amor 2025 reunirá este domingo 21 de septiembre en Lima a más de tres mil enamorados, novios, convivientes y matrimonios en una jornada de testimonios y conferencias internacionales.

El evento, organizado por la Red de Comunidades Matrimoniales del Perú (RCM) con el auspicio de la Arquidiócesis de Lima, se desarrollará de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en la Concha Acústica del Campo de Marte, en el distrito de Jesús María.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Yuli Martínez, miembro de la RCM, explicó a ACI Prensa que el encuentro busca acompañar tanto a parejas que atraviesan dificultades como a quienes desean consolidar su unión.

“Enciende el Amor reúne a todas las comunidades del Perú que trabajan salvando matrimonios, brindando una oportunidad a las parejas en conflicto. Este encuentro es una puerta hacia un matrimonio más fuerte, una oportunidad para continuar de la mano de tu esposo(a) luchando juntos ante las dificultades”, sostiene.

Martínez añadió que también se abordarán temas de enamoramiento: “Ofreceremos herramientas a los jóvenes que recién empiezan una relación. Incluso quienes no son católicos o están alejados de la fe encontrarán aquí claves prácticas para fortalecer su vida en pareja”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Conferencias y testimonios internacionales

La jornada contará con la participación de ponentes internacionales y nacionales. Desde Argentina llegará Pablo Martínez, catequista, escritor y cantante, quien compartirá su testimonio acompañado de música en vivo. También estarán presentes los mexicanos Evan Lemoine y Fernanda Gómez, fundadores de Amar al Máximo, que presentarán las cinco dimensiones de la armonía en el amor basadas en la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II.

En el ámbito nacional, los psicoterapeutas Laura e Ítalo Macha ofrecerán herramientas para una convivencia sana y la resolución de conflictos en pareja. Además, el P. Carlos García guiará un momento de sanación espiritual y reconciliación. La jornada concluirá con una Misa de acción de gracias presidida por Mons. Guillermo Elías, Obispo Auxiliar de Lima, quien impartirá una bendición especial a todas las parejas.

Espacios de acompañamiento

Las más de trece comunidades participantes instalarán stands de acompañamiento para brindar orientación personalizada a los asistentes. “Las parejas podrán encontrar en estos espacios un punto de partida para reavivar su amor y compromiso. El amor puede enfriarse por falta de comunicación o pequeños detalles perdidos, pero con la ayuda de Dios todo puede superarse”, destacó Martínez.

El ingreso a la Concha Acústica del Campo de Marte será por la avenida La Peruanidad s/n, en Jesús María. Para mayor información, los organizadores habilitaron el número de WhatsApp 91340834.

Las entradas pueden adquirirse a través de Joinnus.