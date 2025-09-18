La Basílica de la Esperanza Macarena de Sevilla se ha hermanado con la mexicana de Guadalupe tras un acuerdo firmado por el Arzobispo de Sevilla, Mons. José Ángel Saiz Meneses, y el Obispo Auxiliar de México, Mons. Francisco Javier Acero.

El acto de formalización del convenio también ha sido suscrito por el hermano mayor de la Hermandad de la Esperanza Macarena, José Antonio Fernández Cabrero.

Entre otras cuestiones, el acuerdo contempla que cada uno de los templos celebrará la fiesta de la advocación mariana que da nombre a la otra. Así, la fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza se celebrará con solemnidad cada 18 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, mientras que el templo hispalense acogerá cada 12 de diciembre la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.

Además, las imágenes de ambas devociones de la Virgen María estarán presentes en los dos santuarios y se elevarán plegarias por los pueblos hermanos, mexicano y español. También se promoverá en ambas basílicas el conocimiento mútuo de estas muestras de piedad popular “para estrechar los vínculos entre los devotos de la Esperanza Macarena y de Guadalupe de México”, según informa la Archidiócesis de Sevilla.

Como testigos de honor de esta vinculación de hermandad, han estado presentes los rectores de ambos templos: el sacerdote español José María Losada, y Mons. Efraín Hernández, su homólogo mexicano.