El Patriarca y Catolicós de la Iglesia Apostólica Armenia, Karekin II, invitó el martes al Papa León XIV a visitar Armenia durante un encuentro en la residencia papal de Castel Gandolfo.

La reunión, que tuvo lugar en la Villa Barberini —residencia de verano del Papa con vista al lago Albano—, fue la primera entre ambos líderes. El Papa León ha comenzado a pasar allí los martes, su día tradicional de descanso, mientras el Palacio Apostólico en el Vaticano se encuentra en renovaciones.

Según declaró a Vatican News en su edición en lengua armenia Mons. Khajag Barsamian, representante de la Iglesia Apostólica Armenia ante la Santa Sede, ambos dialogaron sobre “la necesidad de una paz basada en la justicia”.

La invitación de Karekin II prolonga el camino de diálogo ecuménico y cercanía de los pontífices hacia Armenia, la primera nación en adoptar oficialmente el cristianismo en el año 301. El Patriarca ya se ha reunido en el Vaticano con San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco.

El Papa León XIV saluda al Catholicós Karekin II, patriarca de la Iglesia Apostólica Armenia, en la residencia papal de Castel Gandolfo el martes 16 de septiembre de 2025. Crédito: Vatican Media

San Juan Pablo II fue el primer Pontífice en visitar suelo armenio en 2001, con motivo del 1700 aniversario de la conversión de Armenia. El Papa Francisco realizó allí un viaje apostólico en 2016.

La Iglesia Apostólica Armenia —también llamada Iglesia Apostólica Ortodoxa Armenia— es la Iglesia nacional del país y forma parte de la familia de Iglesias ortodoxas orientales. Se distingue de la Iglesia Católica Armenia, en plena comunión con Roma. La separación formal con la Iglesia Católica se produjo tras el Concilio de Calcedonia en 451, aunque en las últimas décadas las relaciones se han estrechado. En 1996, San Juan Pablo II y el entonces Patriarca Karekin I firmaron una declaración conjunta sobre los orígenes comunes de la fe cristiana.

El Papa León XIV se reúne con el Catholicós Karekin II y una delegación de la Iglesia Apostólica Armenia en la residencia papal de Castel Gandolfo el martes 16 de septiembre de 2025. Crédito: Vatican Media

Durante su visita a Roma, Karekin II también se reunió con el Cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y con el Cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Además, rezó en la Basílica de Santa María la Mayor, ante la tumba del Papa Francisco y la venerada imagen de la Salus Populi Romani.

La primera visita de Karekin II a Roma fue en noviembre del año 2000, cuando, recién elegido, fue recibido por San Juan Pablo II en el marco del Gran Jubileo. En esa ocasión, el Papa le entregó reliquias de San Gregorio el Iluminador, patrono de Armenia y evangelizador de su rey en el siglo IV.

La Iglesia armenia mantiene lazos profundos con su pueblo en todo el mundo, marcados también por la memoria del genocidio armenio de 1915 —llamado en armenio Medz Yeghern (“Gran Crimen”)—, en el que murieron hasta 1,5 millones de personas a manos del Imperio otomano, según estimaciones de historiadores. En 2015, el Papa Francisco lo calificó como “el primer genocidio del siglo XX”, lo que suscitó la protesta de Turquía.

Hasta el momento, el Vaticano no ha anunciado viajes internacionales del Papa León XIV, aunque muchos prevén que su primera visita fuera de Italia será de carácter ecuménico: un viaje a Turquía con ocasión del 1700 aniversario del Primer Concilio Ecuménico de Nicea.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.



