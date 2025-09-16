Este 16 de septiembre, en el marco del Año Jubilar de la Esperanza, Juan Diego Network lanzó el podcast “Investigación: Los futuros Santos de Latinoamérica”, una producción que busca inspirar a los católicos y promover la devoción a beatos y venerables del continente.

El estreno tuvo como protagonista al Beato Anacleto González Flores, patrono de los laicos mexicanos y mártir de la Guerra Cristera. Desde esta fecha, los episodios estarán disponibles cada lunes, miércoles y viernes en plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Hemos elegido esta fecha por ser el Día de la Independencia de México, por lo cual nuestro primer episodio está dedicado al Beato Anacleto, quien tiene mucho que enseñarnos hoy”, señaló a ACI Prensa José Manuel de Urquidi, fundador de Juan Diego Network.

Urquidi explicó que septiembre fue escogido también porque “es un mes lleno de celebraciones de independencia en toda Latinoamérica, por lo que nos pareció el momento perfecto para contar la historia de beatos y venerables de nuestro continente”.

La producción combina música, efectos y narración al estilo de un caso de investigación, acercando la vida de los futuros santos de una manera novedosa. “Por la manera en la que llevamos a cabo el storytelling, como un caso de investigación, por su duración y por la alta calidad, sin duda será de gran interés”, destacó Urquidi.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Cada episodio es presentado como la apertura de un “expediente” donde se reconstruyen los hechos con testimonios y evidencia histórica.

La descripción oficial del proyecto señala que en los “archivos de la fe de Latinoamérica y el Caribe hay casos que merecen ser contados: vidas heroicas que esperan ser descubiertas”. Cada episodio es “una inmersión profunda” que permite al oyente descubrir “el rastro de su santidad: el heroísmo en lo cotidiano, la fe inquebrantable frente a la persecución y el amor llevado hasta las últimas consecuencias”.

Los próximos episodios incluirán las historias de Laura Vicuña, el P. Rutilio Grande, Sor María Romero Meneses, el P. Rafael García Herreros y Ceferino Namuncurá, entre otros.

“Este podcast es una invitación a difundir su devoción y a pedir su intercesión para que, con la ayuda de Dios, pronto tengamos más santos de nuestro continente”, resalta la producción.