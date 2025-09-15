El Santuario nacional de Nuestra Señora de Luján, casa de la patrona de los argentinos, se prepara para recibir una vez más a la multitud de peregrinos que llega a visitar a la Virgen cada primer fin de semana de octubre.

En esta oportunidad, la 51° Peregrinación Juvenil a Luján llevará el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, y se desarrollará el sábado 4 y el domingo 5 de octubre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Cada año, esta demostración de fe popular convoca a más de un millón de fieles que caminan desde distintos lugares hacia la ciudad bonaerense de Luján para honrar a la Madre.

La Peregrinación Juvenil a Luján está organizada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y parte desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers.

Como en cada oportunidad, desde la mencionada comisión ya están dando a conocer una serie de recaudos y disposiciones que buscan fortalecer el aspecto sanitario y el cuidado de la casa común.

Para ello, se distribuirán más de 60 puestos de salud a lo largo de todo el trayecto, que ofrecerán atención a los peregrinos.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Se informó además que la columna principal con la imagen cabecera, réplica de la Virgen, partirá el sábado 4 de octubre a las 10:00 horas, desde el Santuario de San Cayetano, y recorrerá los 60 kilómetros junto a miles de peregrinos, hasta llegar al Santuario de Luján.

La tradicional Misa central del domingo a las 7:00 horas en la Plaza Belgrano de Luján, a las puertas de la Basílica, estará presidida por el Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge García Cuerva. Próximamente se publicarán los horarios de las demás Misas.

El ingreso de los fieles a la ciudad de Luján se hará por la calle Las Heras, permitiendo cruce vehicular en las intersecciones de las calles Las Heras y Humberto 1° (ambas manos); Las Heras y Güemes; y Las Heras y Belgrano.

En cuanto al flujo del tránsito, con proximidad a la fecha de la peregrinación, se ofrecerán más precisiones.

Más información: https://santuariodelujan.org.ar/ .