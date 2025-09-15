Un cristiano iraquí de 45 años que huyó de su país natal para escapar de la persecución islamista fue asesinado a puñaladas en Lyon, al sur de Francia, la noche del 10 de septiembre.

Según se informó, estaba transmitiendo en vivo un video en TikTok en el que hablaba sobre su fe. El ataque ha conmocionado a las comunidades cristianas locales y ha suscitado llamados a esclarecer los motivos detrás del asesinato.

De acuerdo con el diario local Le Progrès, la víctima, identificada como Ashur Sarnaya —quien era discapacitado y usaba una silla de ruedas— regresaba a su edificio cuando un hombre, que aparentemente lo esperaba, lo atacó en el cuello con un cuchillo. Los servicios de emergencia, alertados poco antes de las 10:30 p.m., lo encontraron en paro cardíaco y no pudieron reanimarlo.

Nacido en 1979, Sarnaya había vivido en el edificio junto a su hermana por más de una década, tras huir del avance del Estado Islámico en Irak en 2014. Los vecinos lo describieron como “una persona vulnerable que no caminaba y nunca causó problemas”.

¿Un asesinato anticristiano?

Los familiares dijeron a medios locales que Sarnaya, cristiano asirio, transmitía con frecuencia sesiones en vivo en TikTok por las noches en las que hablaba sobre el cristianismo. En un video que aún circulaba en línea a la mañana siguiente, aparecía con el rostro cubierto de sangre que brotaba de su nariz y boca.

“Era una persona normal. Hacía videos en vivo en TikTok para difundir la palabra de Dios. No tenía enemigos, no tenía problemas con nadie”, relató su hermana a RMC-BFM Lyon, recordando que fueron amigos que veían la transmisión quienes la alertaron en el momento del ataque. “Cuando llegué, ya estaba muerto. Estaba en el suelo, había mucha gente, la policía, los bomberos”.

En sus redes sociales, Sarnaya compartía con frecuencia testimonios de fe en árabe. En una publicación citada por Aleteia Francia, se quejaba de que sus contenidos eran bloqueados o suspendidos con frecuencia debido a denuncias de usuarios musulmanes. En marzo, afirmó haber sido agredido físicamente por musulmanes.

El presidente de la Asociación Asirio-Caldea de Lyon, Georges Shamoun Ishaq, declaró a medios católicos que Sarnaya era “una persona muy amable, discreta, profundamente creyente, que gustaba de hablar sobre la fe cristiana”.

La fiscalía de Lyon abrió una investigación por homicidio, encomendada a la División de Crimen Organizado y Especializado. En esta etapa, los investigadores no priorizan ninguna hipótesis: criminal, política, religiosa o relacionada con drogas. Según AFP, circula un video de un hombre vestido de negro y encapuchado que huía de la escena, identificado como el presunto agresor.

Respuesta de organizaciones católicas

Varias organizaciones católicas en Francia expresaron fuerte preocupación. Œuvre d’Orient condenó “con la mayor firmeza el asesinato de un cristiano iraquí vulnerable”, subrayando que “es esencial que los cristianos de Oriente Medio puedan dar testimonio de su fe con seguridad y vivir con dignidad”.

SOS Chrétiens d’Orient recordó que Sarnaya había huido de la persecución del ISIS en Irak. “Es inimaginable que un cristiano que huyó de la persecución sea asesinado en Francia”, señaló la organización, pidiendo oraciones por el descanso de su alma y por su familia.

Los familiares también rindieron homenaje a Sarnaya en redes sociales. Un primo lo describió como mártir en Facebook: “Predicaba en vivo cuando su vida fue arrebatada trágicamente”, escribió, añadiendo que su fe siempre será una inspiración.

Las reacciones de líderes políticos han sido limitadas. Marine Le Pen, líder del partido de derecha Rassemblement National, afirmó en X que Sarnaya “fue salvajemente apuñalado en Lyon por un islamista. Conceder asilo a los perseguidos es legítimo, pero nuestra política migratoria descontrolada ahora nos lleva a acoger a sus verdugos”.

El influencer lionés Verlaine también rindió homenaje a la víctima en X, destacando su marcada presencia en redes sociales, “donde compartía sobre todo su fe católica…”, sugiriendo que esa fue la razón de su asesinato. “Descanse en paz, señor”, escribió.

Aumento imparable de actos anticristianos en Francia

El asesinato de Sarnaya ocurre en un contexto de creciente preocupación por los incidentes anticristianos en Francia. Varias asociaciones han advertido repetidamente sobre el aumento de ataques contra iglesias, cementerios y creyentes en los últimos años.

El 7 de agosto, el ministro del Interior Bruno Retailleau pidió a los prefectos reforzar la protección de los lugares de culto cristianos, especialmente en torno a la fiesta de la Asunción. Según cifras oficiales, entre enero y junio se registraron 401 actos anticristianos, un aumento del 13% en comparación con el mismo período de 2024. La mayoría corresponden a vandalismo y profanaciones de iglesias.

El 8 de septiembre, apenas dos días antes del asesinato, una estatua de la Virgen con el Niño fue incendiada intencionalmente durante la Misa en la basílica de Notre-Dame de Bon-Secours en Guingamp (Bretaña). La misma estatua ya había sido blanco de ataques incendiarios en 2015 y 2021.

El 25 de julio, la iglesia de Notre-Dame des Champs, en el sexto distrito de París, también fue objeto de un ataque incendiario. Hace un año, el incendio provocado que devastó una iglesia histórica en el norte de Francia ya había causado una ola de conmoción nacional.

La relativa falta de cobertura mediática de los actos anticristianos —que se cuentan por cientos cada año— ha generado preocupación entre observadores católicos de que este fenómeno empeore si no se aborda con mayor seriedad.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.



