La Diócesis de Getafe (España) presentó recientemente el proyecto de construcción del Centro Madre Teresa de Calcuta para personas sin hogar en la localidad de Parla, “para responder a la grave situación de exclusión” de muchos desfavorecidos.

Se trata de un lugar destinado a la acogida de hombres y familias sin hogar en el que colaborarán Cáritas diocesana de Getafe y la organización ‘ Façamos Sorrir ’ (Hagamos sonreir), fundada por el sacerdote Alberto Íñigo, párroco en Alcorcón.

Según informa la Diócesis de Getafe , el Centro Madre Teresa de Calcuta nace “para responder a la grave situación de exclusión que viven cientos de personas en el sur de la Comunidad de Madrid, donde sólo existe un centro para transeúntes en Aranjuez”.

Este nuevo servicio a los pobres de la Iglesia Católica que peregrina en esta diócesis al sur de Madrid “ofrecerá alojamiento temporal y acompañamiento social a personas” necesitadas que viven sin un techo, familias desahuciadas o migrantes en situación de vulnerabilidad “con el objetivo de facilitar su reintegración social, proporcionándoles ayuda psicológica y apoyo de distintos profesionales”.

El Centro Madre Teresa de Calcuta tendrá una extensión de más de 1.000 metros cuadrados y capacidad para alojar a 60 personas. El proyecto es obra del arquitecto Borja Santafé y contará con 16 habitaciones individuales y ocho estancias familiares.

El complejo ofrecerá además espacios comunes como comedor, lavandería, salas de estar, recepción, oficinas, capilla y áreas de atención personalizada.

Está previsto que el proyecto se construya en cuatro fases, la primera de las cuales consistirá en cuatro estancias familiares y otras instalaciones. De esta manera, la Diócesis de Getafe prevé “una apertura progresiva y una optimización de la inversión, de modo que las instalaciones puedan comenzar a funcionar incluso antes de estar completadas en su totalidad”.

Un centro que “huele a Evangelio”

El Obispo Auxiliar de Getafe, Mons. José María Avendaño, señaló durante la presentación que el futuro complejo “huele a Evangelio” porque “es la concreción de la caridad para personas sin hogar”. “Si alguien se pregunta si Dios existe que venga y toque las llagas de Cristo en este sitio”, añadió.

El prelado expuso además que el proyecto “hace creíble nuestra fe cristiana” y permitirá a sus beneficiarios sentirse “refugiados, dignos y esperanzados”.

El vicario para la Pastoral Caritativa y Social de la diócesis, P. Aurelio Carrasquilla, recordó por su parte que “cada vez más personas acuden a las parroquias de la diócesis, incluso familias, pero no hay ningún sitio que pueda acoger a todos”.

Además detalló que el terreno pertenece a la diócesis y que el nuevo centro ha contado con la colaboración de las autoridades locales.

Borja Santafé recordó que el proyecto “surge de la fe, de la voluntad y el compromiso de cuidar a los demás y mejorar la vida del que más lo necesita”.

Por su parte, el P. Alberto Íñigo expuso que “con un poco de cada uno podemos hacer mucho. Queremos ayudar de corazón, queremos que dentro de unos meses puedan estar aquí los más pobres”.

Esta consideración esperanzada la basa en su propia experiencia como fundador de Façamos Sorrir, pues su primer proyecto fue una escuela en Brasil que comenzó con 9 niños y hoy tiene 250.