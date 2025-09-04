“¿Quieres conectar con los jóvenes? Pregúntales qué quieren”. Con esta convicción, el P. Juan Carlos Vásconez, sacerdote y evangelizador digital, impulsó en la Iglesia San Josemaría en Samborondón (Ecuador) un proyecto innovador que hoy reúne a jóvenes en torno a la fe y la amistad: La Plena, un podcast en vivo que busca generar una comunidad sólida.

El sacerdote contó que al asumir la rectoría se encontró con un desafío: no había una pastoral juvenil consolidada. “En lugar de crear un grupo de jóvenes desde arriba, decidimos escuchar a los chicos. Ellos mismos nos dijeron lo que buscaban y de allí nació la idea del podcast”, explicó a ACI Prensa.

Producción de "La Plena". Crédito: Cortesía de la Iglesia San Josemaria

Cada episodio cuenta con dos anfitriones —una joven y el sacerdote— que dialogan con un invitado sobre temas trascendentes, sin que parezca una clase. “En La Plena no nos limitamos a un temario fijo. Conversamos sobre cuestiones que realmente interpelen a los jóvenes. Por ejemplo, hemos hablado de la amistad, de la familia, de cómo manejar el fracaso y de la importancia de la vocación personal, siempre en un tono de conversación, no de clase”, indicó el P. Vásconez.

Algunos de los capítulos han abordado temas como “Cómo vivir con propósito sin perderte en el caos”, “Amigos de verdad, cómo reconocerlos” o “Cómo superar una ruptura sin perderte”. Según el sacerdote, la meta es clara: “Siempre intentamos dar una visión sobrenatural para mover la curiosidad de los oyentes”.

El “After” que sigue a cada grabación es clave. Allí los jóvenes conversan, se conocen y comparten un espacio de amistad. “El formato de conversación y el ‘After’ posterior a cada programa son fundamentales; ahí la gente se conoce, conversa, y ese ambiente de comunidad es la forma en que el Espíritu Santo se va abriendo paso en sus corazones”, afirmó.

El fruto ya se hace visible, asegura el P. Vásconez. “Gracias a Dios hemos visto jóvenes que se han acercado más a la fe y personas que se han sentido removidas por el contenido del podcast. Esto se nota en decisiones de mayor compromiso, o personas que se acercan después de mucho tiempo a los sacramentos”, relató.

Equipo de producción del podcast "La Plena". Crédito: Iglesia San Josemaría

El proyecto no está exento de retos. “El mayor reto ha sido, sin duda, la carga de trabajo que implica hacerlo todo de forma profesional. La lección que creo que la Iglesia puede aprender es que para conectar con las nuevas generaciones no podemos tener miedo a innovar y a hacer las cosas bien. Y, sobre todo, tenemos que escucharles”, subrayó el sacerdote.

La experiencia también se ha convertido en un terreno fértil para despertar vocaciones. “Cuando un joven se compromete a servir y ve que su trabajo tiene un impacto real, descubre una alegría profunda. Este ambiente de amistad y fe es un terreno muy fértil para que surjan inquietudes, ya sea al sacerdocio, a la vida consagrada o a una vocación laical comprometida”, sostuvo.

Finalmente, el P. Vásconez envió un mensaje a otros sacerdotes y agentes pastorales: “No se rindan y no tengan miedo a los cambios. La primera clave es la escucha. La segunda es la creatividad. Y la tercera es el diálogo. La clave de La Plena es que no es un monólogo, es una conversación. Pregúntales, involúcrales y confía en su entusiasmo”.

Con apenas ocho capítulos, La Plena ya se ha convertido en un modelo de evangelización fresca, cercana y profesional, donde la Iglesia y los jóvenes co-crean juntos un espacio que, en palabras del sacerdote, “nació de una pregunta y hoy mueve corazones”.