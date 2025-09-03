Niños de una parroquia católica de Sídney (Australia) crearon una obra de teatro sobre la vida del Beato Carlo Acutis que ha inspirado la devoción eucarística entre los niños y las familias de la comunidad.

El P. Epeli Qimaqima, párroco de la parroquia de San Joaquín, declaró a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que la obra provocó una transformación espiritual duradera y "unió a la parroquia en más de un sentido".

"No se trataba de escribir una obra de teatro por el simple hecho de tenerla", dijo el sacerdote. "Pero, como párroco, había estado reflexionando sobre cómo podemos catequizar a la familia en estos tiempos", añadió.

Gabriel Rovero (izquierda) y Christopher La Rosa (derecha) interpretaron a Carlo Acutis en su niñez y adolescencia en la obra "Autopista al Cielo", en Sídney (Australia). Crédito: Cortesía de la Parroquia de San Joaquín, Sídney, Australia.

La obra Autopista al Cielo fue representada el 12 de octubre de 2024, festividad del Beato Carlo Acutis. Escrita y dirigida por Anna Harrison, de la Juventud Católica de Sídney, contó con niños de 7 a 15 años que dramatizaron la vida del adolescente italiano, conocido por su amor a la Eucaristía y sus habilidades informáticas.

“Mi idea inicial era hacer una obra sobre la historia de Fátima”, dijo el P. Qimaqima. “Pero los niños de la parroquia me preguntaban constantemente sobre Carlo Acutis. … Se sentían muy familiarizados con él debido a su edad, y sabían todo sobre él”.

Los niños dijeron que conectaron con Acutis porque se parecía mucho a ellos en todo: disfrutaba del fútbol, ​​la natación y los videojuegos. Pero lo que más les impactó fue su devoción a la Eucaristía.

En los meses posteriores a la obra, el P. Epeli Qimaqima observó que los niños y sus padres pasaban tiempo en la capilla de adoración perpetua de la parroquia.

La producción involucró a los niños desde la actuación y los cambios de escenario hasta la gestión de la utilería. Y el impacto fue mucho más allá de la función: uno de ellos ahora se detiene a rezar en la capilla en su camino a casa. Los padres también comenzaron a asistir a misas entre semana y a reunirse fuera de la iglesia.

En los meses posteriores a la obra, el P. Epeli Qimaqima observó que los niños y sus padres pasaban tiempo en la capilla de adoración perpetua. Crédito: Cortesía de la parroquia de San Joaquín, Sídney, Australia.

“He oído que se están reuniendo fuera de la parroquia para tomar un café y hablar de lo que están pasando”, dijo el P. Qimaqima. “Creo que algunos padres descubrieron cosas nuevas sobre sus hijos durante los ensayos. Muchos me dijeron: Nunca pensé que mi hijo pudiera hacer esto".

El sacerdote, exmaestro de primaria de Fiyi, comentó que la iniciativa nació de su deseo de llegar a las familias.

"Revisé los Evangelios y redescubrí que la forma de enseñar de nuestro Señor era a través de la narración, las parábolas", dijo. "Así que pensé que tal vez podríamos usar el teatro como una forma de narrar historias para catequizar a la familia, a los niños y a sus padres, mediante la dramatización de las vidas de los santos", explicó.

El día de la obra incluyó una celebración parroquial, una Misa y una barbacoa. "Tuvimos un gran día para los niños, que terminó con una Misa al final del día y luego una barbacoa y helado, mucho helado", dijo el P. Qimaqima. "Fue muy divertido para los adultos ver a los niños tan felices", afirmó.

Peregrinación a Roma da un giro inesperado

Catorce niños y sus padres se unieron posteriormente al P. Qimaqima y otros feligreses en una peregrinación a Italia para asistir a la Misa de canonización de Acutis, originalmente programada para abril.

El grupo acababa de llegar a la Plaza de San Pedro cuando se enteraron del fallecimiento del Papa Francisco y de que la canonización se había pospuesto.

"No lo creíamos", dijo Christopher La Rosa, de 13 años, quien interpretó a Acutis en la obra. "Tuvimos que esperar a que sonara la campana de la muerte y entonces lo creímos".

En lugar de una canonización, el grupo asistió al funeral del Papa.

"Nunca había estado en tantos funerales, pero ir al funeral de un Papa... estaba llenísimo, pero fue una locura porque pude ver al Papa y su cuerpo ", declaró Francesca Manu, de 9 años, a CNA en Roma.

Los niños y jóvenes australianos durante su peregrinación a Italia en abril de 2025. Crédito: Courtney Mares / CNA

Sophie Tawadros, de 13 años, añadió: "Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de asistir al funeral del Papa y despedirnos de verdad, porque ha sido Papa desde que yo nací, creo, y es el único Papa que he conocido".

“El cambio de planes hizo de nuestra peregrinación un encuentro mucho más profundo con Dios”, dijo por su parte el P. Qimaqima.

Oraciones ante la tumba de Carlo

El grupo también visitó Asís para orar ante la tumba de Acutis. “Siempre quise ver su cuerpo porque es uno de los santos favoritos de nuestra familia”, dijo Antonia Mallet, de 11 años.

“Nos ha enseñado que [la Eucaristía] es en realidad el cuerpo de Jesús, no solo un simple trozo de pan, sino que realmente se convierte en el cuerpo de Jesús”, añadió. Acutis “realmente me inspira a ofrecer mi sufrimiento por las intenciones del Papa y por todas las almas del purgatorio”, dijo Mallet.

La Rosa comentó que ante la tumba de Acutis, le pidió al joven beato que intercediera “para acercarme a Dios, protegerme de todas las distracciones mundanas y concentrarme en las celestiales”. “Me ha inspirado a compartir el Evangelio con más personas”, añadió.

De regreso en Australia, la parroquia planea sintonizar una transmisión en vivo de la canonización el domingo 7 de septiembre y ha invitado a la comunidad en general a unirse a la celebración.

Durante su viaje a Italia, los peregrinos australianos visitaron la tumba de Carlo Acutis. Crédito: Cortesía de la Parroquia de San Joaquín, Sídney, Australia.

La semana pasada, la parroquia San Joaquín recibió a 780 niños de 11 escuelas católicas para una celebración jubilar especial en honor a Acutis. Los estudiantes caminaron casi 30 minutos en peregrinación desde un parque cercano hasta la iglesia, donde asistieron a un concierto.

El elenco está ensayando nuevamente Autopista al Cielo para dos funciones en octubre, que marcarán la primera festividad de Carlo Acutis como santo canonizado.

El P. Qimaqima dijo que el impacto es visible en toda la comunidad. “Les cuentan a sus amigos de la escuela lo que están haciendo en la iglesia… así que traen a sus amigos de la escuela”. “Traen a sus padres a la iglesia”, dijo.

También se han forjado amistades duraderas entre los niños, muchos de los cuales asisten a diferentes escuelas.

“Dejan el teléfono a un lado… Se sientan en círculo, riendo, contando historias”, relató el P. Qimaqima. “Es maravilloso ver lo que el Señor está haciendo en la vida de las personas a las que estoy llamado a servir en esta parroquia”, expresó el sacerdote.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .