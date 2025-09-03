Un coleccionista alemán ha devuelto a una parroquia española de la Diócesis de Alcalá de Henares un libro de difuntos del siglo XVII que encontró en Moldavia y que había sido robado hace dos décadas.

El ejemplar, fechado en 1681, recorrió de vuelta a casa un viaje de unos 3.700 kilómetros desde el pequeño país situado entre Ucrania y Rumanía, al este de Europa.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Juan Antonio Martínez, párroco de San Cipriano, en el municipio de Cobeña, cercano a Madrid, explica que hace unas semanas recibió una llamada de un hombre con acento extranjero, Tony, quien le informó de su hallazgo.

Una de las curiosidades del volumen es que contiene un plano del templo dividido en zonas en las que, según su cercanía al presbiterio, se establecen unas tarifas para el enterramiento.

“Este libro es muy importante desde el punto de vista no solamente para la parroquia, sino desde el punto de vista histórico, porque, además de recoger las defunciones del pueblo, recoge muchos testamentos, porque la gente en aquellos tiempos hacía el testamento ante el párroco”, explica el presbítero.

Se prevé que el libro sea digitalizado y puesto a disposición de historiadores y otros estudiosos que puedan aprovechar su contenido para la investigación.

Las más leídas 1 2 3 4 5

España cuenta con más de 20.000 archivos parroquiales, que reflejan, fundamentalmente, los bautismos, confirmaciones, matrimonios y defunciones. Según la Guía de los Archivos de la Iglesia en España , algunos de los más antiguos se remontan al siglo XIV, como el llamado libro de fábrica, en el que se refleja información financiera de la iglesia de San Saturnino en Pamplona, que data de 1300.

No son infrecuentes los robos de este tipo de documentos históricos, que interesan a coleccionistas y que acaban vendiéndose en el mercado negro.

Uno de los casos más llamativos fue el del robo en 2011 del Códice Calixtino, el manuscrito del siglo XII que sirvió de guía a los peregrinos a Santiago de Compostela y que es considerado como uno de los libros históricos más importantes del mundo. Fue recuperado al año siguiente.



