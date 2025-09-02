El obispo emérito de Saltillo, en el estado mexicano de Coahuila, Mons. Raúl Vera López, desató una polémica al concelebrar una Misa a fines de agosto junto a una ministra anglicana, una violación de las disposiciones canónicas que prohíben a no católicos intervenir en la liturgia eucarística.

La Diócesis de Saltillo condenó el hecho como una falta disciplinaria y dijo a ACI Prensa que el obispo actual, Mons. Hilario González García, le hizo una “corrección fraterna” a Mons. Vera para hacerle ver que “esa concelebración no debió hacerla [porque] no representa una auténtica acción ecuménica”.

Agregó que “corresponderá al Dicasterio del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano revisar el caso”.

El origen de la controversia

La controversia surgió el 26 de agosto, cuando Mons. Vera presidió la Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de Saltillo junto a la ministra canadiense Emilie Teresa Smith. Durante la celebración, Smith proclamó el Evangelio, colaboró en la homilía, participó en la Plegaria Eucarística y elevó el cáliz durante la consagración.

Smith es copresidenta del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL), organización en la que también participa Mons. Vera. La reverenda, reconocida como ambientalista y defensora de derechos humanos, se encontraba en Coahuila de camino hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Obispo Vera: “es una falta a la disciplina”

Un día después de la celebración, el obispo emérito respondió a preguntas de medios locales en un video que fue difundido en su página de Facebook y se defendió de los que lo criticaron en las redes sociales.

“No es un sacrilegio, es una falta a la disciplina, una falta disciplinar, no es sacrilegio, por amor de Dios, yo no iba a hacer un sacrilegio”, señaló el prelado.

En su publicación, Mons. Vera defendió la participación de la ministra anglicana, argumentando que “no sólo se trata de ecumenismo, sino de ser hermanas y hermanos verdaderos, no sólo con una narrativa, sino con acciones de amor e inclusión”.

“Ya no estamos en tiempos de cacería de brujas y hogueras. La palabra de nuestra hermana Emilie, nos da luz, vida y guía como la Laudato Sí lo pide a todas las personas de este planeta”, señaló en el texto.

En el video, el obispo Vera dijo que la ministra anglicana tiene una “formación teológica excelente” y que su homilía el 26 de agosto también fue “excelente”.

¿Qué dice la Iglesia Católica?

El Código de Derecho Canónico establece en su canon 908 que “a los sacerdotes católicos se les prohíbe concelebrar la Eucaristía con sacerdotes o ministros de iglesias o comunidades eclesiales que no estén en plena comunión con la Iglesia católica”.

Por su parte, el canon 844 recuerda que “los ministros católicos pueden administrar lícitamente los sacramentos sólo a los fieles católicos, quienes, igualmente, pueden recibirlos lícitamente sólo de ministros católicos”.

Durante su ministerio, Mons. Vera se ha visto envuelto en diferentes polémicas por sus posturas a favor del aborto y organizaciones LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).

En una ocasión, por ejemplo, dijo que los homosexuales “son los salvadores de la Iglesia” y celebró Misas con esos colectivos. Asimismo, llegó a criticar campañas provida calificándolas como “una hipocresía”, y se mostró su apoyo a grupos como al autodenominado Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

Incluso las controversias llevaron a que fuera llamado al Vaticano cuando era el Obispo titular para explicar su proceder.