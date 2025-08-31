Una presentación musical en vivo que celebra la vida de Santa Teresa de Calcuta será la atracción principal el 6 de septiembre en el Music Center at Strathmore en Washington D.C., tras una exitosa presentación en el histórico Carnegie Hall de Nueva York.

“Journey of Faith: A Musical Tribute to Mother Teresa” (Viaje de fe: un tributo musical a la Madre Teresa) resalta la vida y el legado de la santa, especialmente su servicio a los pobres a través de la congregación que fundó: las Misioneras de la Caridad.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El evento musical en vivo está dirigido por Dante Santiago Anzolini y contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Baltimore, el barítono Sean Michael Plumb y la soprano Catherine Wethington, quien también es la curadora del espectáculo.

En 2019, Wethington fue invitada a cantar en un festival de música de cámara en los Balcanes, que incluyó un concierto en Skopie, Macedonia —ciudad natal de la Madre Teresa—. Allí visitó un museo sobre la vida y el legado de la querida santa y conoció una pieza musical titulada “Divine Waltz, Hymn to Mother Teresa” (Vals divino, himno a la Madre Teresa), encargada por Dijana Toksa para la ceremonia de canonización de la santa en el Vaticano en 2016.

Catherine Wethington, soprano destacada y curadora de "Journey of Faith: Un homenaje musical a la Madre Teresa". Crédito: DJ Corey Photography

La obra, compuesta por Genc Tukiçi, utiliza un poema escrito por la Madre Teresa cuando dejó su tierra natal para aceptar su llamado al ministerio, y se basó en un motivo musical compuesto por su primo, Lorenc Antoni. Wethington fue invitada en 2023 a ser la soprano solista en el estreno albanés de esta pieza, con motivo del 20 aniversario de la beatificación de la santa.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“La experiencia de interpretar esta obra en Tirana y reconocer que Santa Teresa continúa teniendo un impacto revolucionario en la vida de las personas hoy en día me llevó a crear un programa que celebra su camino, su valentía y su fe”, dijo Wethington a CNA —agencia en inglés de EWTN News— en una entrevista.

La primera parte del programa musical se centra en el ministerio de la Madre Teresa con los enfermos y moribundos, y en la creencia de que la muerte no es el final, sino que conduce a algo más grande. La segunda parte se enfoca en su vida terrenal: su infancia, su tiempo en la India y su fe católica.

“El programa es una combinación de obras sagradas y seculares que nos sitúan en los lugares físicos de su camino o destacan partes de su vida, desde su juventud hasta sus luchas de fe y su inspiración global”, explicó Wethington.

La soprano expresó que espera “que la gente salga de la velada reconociendo que su mensaje puede impactar nuestras comunidades hoy, especialmente cuando estamos rodeados de tanto sufrimiento”.

Agregó: “Es tentador colocar a la Madre Teresa en un pedestal tan alto que su impacto parezca inalcanzable. Su grandeza no brotó de la perfección, sino que creció de la perseverancia, la fe y la compasión incansable ante la necesidad abrumadora”.

“Sus palabras más famosas resuenan como un desafío a lo largo de las décadas: ‘Las cosas pequeñas hechas con gran amor cambiarán el mundo’. Esto no es un simple sentimiento, es un llamado a la acción”, dijo Wethington.

“Su mensaje era elegantemente simple: amar sin condición, servir sin orgullo, actuar sin esperar recompensa. Al hacerlo, demostró que incluso un solo don, plenamente entregado, puede transformar el mundo. Nosotros también podemos transformar el mundo”.

Las entradas para la presentación en Washington, D.C., pueden encontrarse aquí.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.