El Arzobispo de Santiago de Compostela (España), Mons. Francisco José Prieto, invitó al Papa León XIV a sumarse a los actos del próximo Año Santo Compostelano, que se celebrará en 2027, al término de la Audiencia General celebrada el pasado miércoles.

El arzobispo compostelano se encontraba en Roma con motivo de la peregrinación diocesana con motivo del Jubileo Ordinario de la Esperanza que se celebra este 2025.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Al término de la Audiencia General, como es tradicional, el Santo Padre fue cumplimentado por los cardenales, arzobispos y obispos presentes, en un breve saludo que aprovechó Mons. Prieto para trasladar al Pontífice la invitación a acudir a la tumba del Apóstol Santiago dentro de dos años.

Por otro lado, Mons. Prieto “quiso transmitir también la esperanza y la ilusión de toda la Iglesia diocesana ante la gran cita jubilar que ya se vislumbra en el horizonte”, según se informa en el sitio web del Arzobispado .

“León XIV agradeció cordialmente la invitación. La confirmación de una eventual visita debe concretarse en el marco de los cauces protocolarios habituales”, señalan desde el Arzobispado de Santiago de Compostela.

La ciudad donde reposan los restos de Santiago el Mayor, hermano del evangelista San Juan, es una de las únicas cinco ciudades que tienen concedida la celebración Años Jubilares a perpetuidad junto a Jerusalén, Roma, Santo Toribio de Liébana y Caravaca de la Cruz.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En el caso compostelano, se celebra cada vez que el 25 de julio, cuando se conmemora el martirio del Apóstol Santiago, coincide en domingo, hecho que se produce periódicamente cada 11, 6, 5 y 6 años.

A lo largo del Siglo XXI, La Archidiócesis de Santiago de Compostela ha celebrado Años Jubilares en 2004, 2010 y 2021. Este último debido a la pandemia de covid-19, fue prorrogado un año por decisión del Papa Francisco. Los próximos Años Jacobeos están previstos para los años 2027, 2032, 2038 y 2049.

Las condiciones para lucrar la indulgencia plenaria son tres: visitar la tumba del Apóstol Santiago en la Catedral realizando una oración; confesar quince días antes o quince días después de visitar la tumba; y comulgar. Esta indulgencia se puede aplicar a los difuntos.