En el 20º aniversario del huracán Katrina, dos obispos de Estados Unidos hicieron un llamado a los católicos a recordar a las víctimas de la tragedia y, al mismo tiempo, a “renovar nuestro compromiso con la equidad racial y la justicia en todos los sectores de la vida pública”.

El Obispo Roy E. Campbell, Jr., presidente del Subcomité de Asuntos Afroamericanos de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), y el Obispo Joseph N. Perry, presidente del Comité Ad Hoc contra el Racismo de la USCCB, publicaron un comunicado conjunto con ocasión de la fecha.

“Al conmemorar el 20º aniversario de esta tragedia, recordamos a quienes se perdieron y fueron desplazados, pero también renovamos nuestro compromiso con la equidad racial y la justicia”, expresaron los prelados.

Una herida aún abierta

El huracán Katrina, que golpeó Nueva Orleans y la costa del Golfo el 29 de agosto de 2005, dejó más de 1.800 muertos y obligó a miles de familias, en su mayoría afroamericanas, a abandonar sus hogares.

Los obispos subrayaron que “más de 1.800 personas perdieron la vida y muchas más sufrieron experiencias traumáticas tras el huracán. Hoy en día, persisten las consecuencias de las continuas lesiones mentales y físicas, y el costo de las lesiones se reparte de forma desigual”.

En particular, recordaron la devastación en barrios como el Ninth Ward, de mayoría afroamericana, donde residentes se vieron obligados a refugiarse en áticos y techos para escapar de las aguas. Allí, señalaron, se perdieron no solo vidas humanas, sino también “objetos irremplazables transmitidos de generación en generación, como fotografías, videos, diarios y registros familiares”.

El papel de la Iglesia Católica

Ante una respuesta tardía e insuficiente de parte del gobierno federal, los obispos destacaron el rol de la Iglesia.

“El poderoso testimonio de la Iglesia Católica llenó los vacíos de una respuesta gubernamental inadecuada a la tragedia. Fueron personas de fe, conmovidas por el corazón, quienes ayudaron en los esfuerzos de reasentamiento en las nuevas ciudades y apoyaron la reconstrucción cuando las personas intentaron regresar a sus hogares”, afirmaron.

Entre las acciones concretas mencionaron:

Caridades Católicas USA movilizó cientos de equipos de voluntarios para limpiar y reconstruir miles de hogares.

El Catholic Home Missions Appeal destinó más de 3 millones de dólares en ayuda inmediata a cinco diócesis.

La Campaña Católica para el Desarrollo Humano entregó 665.000 dólares en subvenciones a comunidades de bajos recursos en 11 diócesis.

Los Caballeros de Colón contribuyeron con 2 millones de dólares en asistencia.

Gracias a la Arquidiócesis de Nueva Orleans, para el 1 de octubre de 2005, el 95% de los estudiantes de escuelas católicas en la ciudad ya estaban acogidos en colegios católicos en otras partes del país.

Un llamado actual

Los obispos advirtieron que el huracán Katrina puso de relieve no solo la fragilidad de las ciudades frente a desastres naturales, sino también “la realidad de la pobreza y las desigualdades raciales profundamente arraigadas” en Estados Unidos.

En este sentido, exhortaron a reflexionar en las palabras del Papa León XIV: “En nuestro tiempo, vemos aún demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a lo diferente, por un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres”.

Finalmente, llamaron a la Iglesia a ser un signo de esperanza en medio de las desigualdades: “Como Iglesia, seamos un bote salvavidas en las aguas de la injusticia”.



