El Arzobispo de Madrid (España), Cardenal José Cobo, envió una carta a una cumbre de católicos LGBT en la que habla de abrir “puertas nuevas” y de “nuevas actitudes pastorales”.

“Estamos abriendo puertas nuevas y nuevas actitudes pastorales que posibiliten el entendimiento, y nos haga a todos sentirnos caminantes de esperanza”, dijo en la carta a la Asamblea de la Red Mundial de Católicos Arcoíris (GNRC) que se celebra estos días en Madrid.

Según la carta, se trata de una reunión “previa al Jubileo de las personas con orientación sexual diversa y sus familiares que tendrá lugar en Roma, a principios de septiembre de este año”.

El calendario oficial del Jubileo 2025 no menciona ningún evento con esa temática, e informa que en el mes de septiembre están previstos el Jubileo de la Consolación , el de los Trabajadores por la Justicia y el de los Catequistas .

En la misiva, el Cardenal Cobo expresa su deseo de que el evento sirva a sus integrantes “para disponernos con intensidad para ‘entrar por la puerta Santa’, y que ello redunde en un encuentro más profundo con Cristo”.

“A él os encomiendo y pido que esta Asamblea regale frutos abundantes al servicio del anuncio de la alegría del Evangelio en todos los contextos”, añade el cardenal.

El también vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) pide a Dios “sabiduría y prudencia para propiciar una Iglesia donde nos escuchemos unos a otros, de puertas abiertas, acogedora y fraterna, capaz de caminar desde el respeto, la compasión y la delicadeza”.

Asimismo, señala que nunca se hará “suficiente para alcanzar la calidad y la calidez de las acogidas de Jesús” quien, subraya el purpurado, “sabía desvelar la humanidad de cada persona, descubría incluso las heridas y el sufrimiento, pasando a segundo cualquier otra consideración”.

Promover “la efectiva inclusión de quien desea caminar en la Iglesia”

El Cardenal Cobo también señala en la carta que “con independencia de la complejidad de las situaciones y de nuestro mundo, la centralidad de la persona y su dignidad debería ser normativo para todos los cristianos”.

“Las comunidades cristianas, también en camino y deseosos de evitar todo tipo de discriminaciones injustas y procesos que nos deshumanizan, además de la acogida, debemos promover una cultura del diálogo, del acompañamiento y la efectiva inclusión de quien desea caminar en la Iglesia”, añadió.

Pastoral LGBT en la Archidiócesis de Madrid

El pasado mes de julio, el Cardenal Cobo recibió en el Palacio Arzobispal a una delegación de la organización CRISMHOM, acrónimo de “CRIStianas y cristianos de Madrid HOMosexuales”, perteneciente a la Federación Española FELGTB.

Cuando CRISMHOM informó del encuentro, señaló que lo consideraba “el pistoletazo de salida de un trabajar conjuntamente”.

Preguntado por ACI Prensa sobre cómo iba a concretarse esta colaboración, el Arzobispado de Madrid afirmó que “no se va a desarrollar una pastoral especializada ni institucionalizada” para personas LGTB.

Carta del Cardenal José Cobo a los participantes en la Asamblea de la Red Mundial de Católicos Arcoíris.