Al entrar a More Coffee uno es recibido de inmediato por el aroma del café recién molido, imágenes vintage del skyline de Londres en las paredes, citas de santos católicos en la pizarra y un crucifijo colgado junto al mostrador de pedidos.

La nueva cafetería, propiedad y administración de la parroquia Santo Tomás Moro en Centennial, Colorado (Estados Unidos), espera convertirse en un punto de encuentro para la evangelización dentro de los límites parroquiales.

More Coffee es una nueva cafetería propiedad de una parroquia de la Arquidiócesis de Denver que busca servir como un centro de evangelización. Crédito: Francesca Fenton - EWTN News

Tyler Duffy, director de evangelización de la parroquia, explicó a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que el párroco, el P. Randy Dollins, “tenía esta visión de un puesto de avanzada de evangelización para nuestra parroquia”.

De acuerdo con el derecho canónico, un párroco es responsable del cuidado espiritual de todos los que viven dentro de los límites de su parroquia —sean católicos o no—. Esta es, dijo Duffy, una responsabilidad que Dollins toma “muy en serio”.

“Así que él pensaba: ‘¿qué estamos haciendo para evangelizar dentro de nuestro territorio? ¿Qué estamos haciendo para difundir la fe?’ Y una de las cosas más importantes era que quizá la gente no se sienta cómoda o no quiera entrar a una iglesia, pero tal vez sí a un lugar donde se sientan a gusto entrando”, señaló.

De ahí nació la idea de encontrar “un lugar donde podamos encontrarnos naturalmente con la gente, donde no tengan las defensas altas, donde se sientan contentos de conversar, un espacio natural para construir comunidad”.

Cuando se enteraron de que el Augustine Institute —una escuela católica privada de posgrado en teología— se mudaba a Misuri y no usaría más el local, la parroquia decidió aprovechar la oportunidad.

Como antes había funcionado allí una cafetería, pudieron conservar parte del mobiliario y el equipo. Sin embargo, redecoraron, rebrandearon y renombraron el negocio. Además, la parroquia se convirtió en propietaria de la capilla del edificio y de una sala de conferencias adjunta a la cafetería, que planean poner a disposición de toda la comunidad de manera gratuita.

Duffy explicó que con la cafetería buscan centrarse en “los trascendentales: verdad, belleza y bondad”.

“Queremos que el espacio sea hermoso y acogedor. Queremos hablar de la verdad a través de nuestros libros y conversaciones aquí. Y la bondad: mostrar lo que significa vivir una vida moral recta, tanto como negocio como a nivel personal de quienes trabajamos en la cafetería”, indicó.

Sin embargo, añadió que cree que “uno de los mejores usos de la cafetería es si logramos que nuestros feligreses usen el espacio para su propia evangelización”.

Explicó que, aunque alguien quizá no se sienta cómodo invitando a otro a la Misa, probablemente le sea muy fácil invitarlo a tomar un café juntos.

“Entonces llegas al lugar y dices: ‘Oye, te cuento sobre esta cafetería. En realidad pertenece a mi iglesia. Y por eso amo tanto a mi parroquia’. Y eso en sí ya es una forma sencilla de capacitarte para salir y evangelizar”, comentó.

Duffy espera que, con el tiempo, More Coffee “realmente se convierta en un centro católico… que en la arquidiócesis se conozca como ‘la cafetería católica’. Y que sea un lugar de encuentro y reunión solo para la conversación e ideación católica”.

La cafetería se encuentra en el Denver Tech Center (DTC), un centro de negocios e intercambio económico en la zona sureste del área metropolitana de Denver.

“Me encantaría atraer a empresarios de la zona, personas que trabajan desde casa, gente que simplemente busca un buen café”, dijo. “Y si combinas ambas cosas —una comunidad católica sólida y un ambiente acogedor con una cafetería muy querida en la comunidad— creo que de manera natural quienes vengan solo por el café o por el espacio terminarán encontrándose con la belleza y la alegría de la fe, porque se toparán aquí con una comunidad católica”.

