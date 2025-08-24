El Arzobispo de San Juan de Cuyo (Argentina), Mons. Jorge Eduardo Lozano, afirmó que los catequistas son quienes “nos ayudan a encontrar en lo profundo de nuestro corazón a Jesús como amigo”.

En un video mensaje publicado en el marco del Jubileo de los Catequistas y titulado “¿Qué sería de nosotros sin ustedes?”, el prelado precisó que los catequistas “no nos ayudan a repetir fórmulas” a diferencia de un loro que no sabe lo que repite, “sino a poder entablar un vínculo de amistad con Jesús”.

El arzobispo citó luego el número 29 del Documento de Aparecida de 2007, en el que los obispos de América Latina y el Caribe señalan que “conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo”.

“¡Qué cosa tan linda lo que nos sucede cuando nos encontramos con Jesús! Cuando podemos gozar de su compañía, percibir con consuelo su misericordia, entender lo que dicen las Escrituras, la Biblia como mensaje de salvación”, resaltó luego Mons. Lozano.

Tras recordar que hay muchos catequistas en diversos ámbitos como iglesias y centros de salud, el Arzobispo de San Juan de Cuyo subrayó que gracias a ellos “la palabra de Dios llega y se hace esencial en su presencia en todo el mundo”.

“Demos gracias entonces por esta hermosa vocación que Jesús da a la Iglesia y recemos para que en nuestras comunidades muchos sean los que quieran acercarnos de corazón al encuentro con Jesús, el pan de vida”, concluyó.

