La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que este viernes 22 de agosto, el Papa León XIV recibió a Wavel Ramkalawan, el presidente de la República de Seychelles, un archipiélago de 115 islas en el océano Índico.

Tras la audiencia privada en el Palacio Apostólico, el mandatario se reunió con el Secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, acompañado por Mons. Mirosław Stanisław Wachowski, Subsecretario para las Relaciones con los Estados.

Según indicó la Santa Sede, durante las conversaciones “se destacó la buena relación entre la Santa Sede y Seychelles”. También se abordaron aspectos de la situación política y socioeconómica del país, “en particular la colaboración con la Iglesia local en temas relacionados con el medio ambiente, la atención sanitaria y la educación, con especial atención a la formación de los jóvenes del archipiélago”.

Asimismo, se intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales, subrayando “la importancia de promover el diálogo y la cooperación entre las naciones”.

Por su parte, Vatican News destacó que el Santo Padre entregó al presidente Ramkalawan un bajorrelieve que representa la alegoría de la Teología, un fresco de Rafael Sanzio conservado en la Sala del Sello de los Museos Vaticanos. También le obsequió un volumen sobre el Apartamento de Audiencias del Palacio Apostólico y el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2025.

El mandatario de Seychelles, a su vez, ofreció al Pontífice “una pequeña réplica de madera de una canoa de pesca típica del archipiélago”, símbolo de la cultura local.

